Senador blanco plantea que el Estado acompañe a los clubes de baby fútbol para acceder a obras y beneficios

El senador del Partido Nacional Martín Lema propuso crear, en la órbita de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), una unidad facilitadora denominada “Abriendo Puertas”, destinada a acompañar a los clubes de baby fútbol en el acceso a programas y beneficios que ya dispone el Estado.

La iniciativa fue presentada este martes 15 de setiembre mediante una exposición escrita dirigida a la Presidencia de la República, a través de la Cámara de Senadores. Lema sostiene que los clubes de baby fútbol cumplen una función que excede lo deportivo, al brindar contención, integración y espacios de comunidad para miles de niños y sus familias. En algunos casos, además, "las instituciones ofrecen apoyo alimentario y otras formas de asistencia".

Según plantea el senador, "buena parte de esa tarea se sostiene mediante el trabajo honorario de colaboradores, madres, padres y vecinos". Al mismo tiempo, señala que existen programas, beneficios y herramientas estatales destinados a apoyar a estas instituciones, pero que "muchos clubes encuentran dificultades para acceder a ellos debido a los trámites, requisitos técnicos y documentación exigida".

La propuesta apunta a que “Abriendo Puertas” no genere nuevos subsidios ni beneficios, sino que "facilite el acceso a los instrumentos que ya están disponibles". Para eso, Lema plantea que la unidad sea dotada con recursos humanos y materiales actualmente disponibles en la administración.

Martin Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez

El rol de la unidad

La unidad intervendría ante necesidades concretas de los clubes, como obras en baños o comedores, iluminación de canchas, mejoras de accesibilidad, regularización de construcciones, exoneraciones o financiamiento. Su tarea sería identificar los programas disponibles, determinar los requisitos, facilitar el apoyo técnico y profesional necesario y acompañar al club durante la presentación, gestión y, cuando corresponda, ejecución y rendición del proyecto.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el acompañamiento no se limite a informar a los clubes qué trámites deben realizar. “La Unidad deberá acompañar la solución”, plantea el documento presentado por Lema, al que accedió El País.

La propuesta prevé que ONFI articule el funcionamiento de “Abriendo Puertas” con la Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los gobiernos departamentales y municipios, UTE y otros organismos que cuenten con programas o herramientas aplicables a las instituciones deportivas infantiles.

El predio de baby fútbol de Urunday Universitario. Foto: María José Du Pre.

Para Lema, "ubicar la unidad dentro de ONFI permitiría aprovechar el conocimiento que ese organismo tiene sobre el fútbol infantil, su vínculo con los clubes y las ligas y su presencia territorial".

El senador resumió el objetivo de la propuesta como "un cambio en la lógica de acceso a las herramientas estatales: que no sean los clubes los que deban recorrer las distintas oficinas del Estado en busca de ayuda, sino que exista un mecanismo de acompañamiento que los ayude a encontrar y gestionar las soluciones disponibles".

“Quienes todos los días dedican honorariamente su tiempo a abrir las puertas de un club para los niños, también merecen encontrar abiertas las puertas del Estado para ofrecerles lo mejor”, sostuvo Lema en la exposición escrita.