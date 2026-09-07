FA apunta a Camy y Lema por cruce con Valverde y dichos sobre Lustemberg: “Constituyen violencia política”

El del Frente Amplio (FA) emitió una declaración en la que apuntó contra los senadores del Partido Nacional Martín Lema y Carlos Camy, luego de que ambos protagonizaran cruces con dos jerarcas del gobierno: la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde.

En el caso de Camy, el exabrupto del legislador ocurrió el pasado jueves cuando le reclamó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a Valverde que se disculpara por sus dichos sobre el exministro Jorge Larrañaga.

La viceministra había relacionado la consigna de “hay orden de no aflojar” con la problemática de suicidio y violencia que tiene la Policía Nacional. El senador blanco, históricamente cercano a Larrañaga, le planteó: “Merece respeto; aparte, esta orden de no aflojar –que hasta la pintó, sin que correspondiera, la Policía– fue lo que identificó a un hombre que, con honestidad y trabajo, por lo menos, dedicó 14 meses de su vida a ejercer la función, y que hoy no está para defenderse. Como la subsecretaria es mujer, es una señora, lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos”.

📌Declaración | El Frente Amplio repudia la escalada de agravios y violencia política contra Cristina Lustemberg y Gabriela Valverde.



La descalificación y el insulto no pueden ser una forma de hacer política



Declaración: https://t.co/Qe9nwnChF4 pic.twitter.com/YRY12y2Dmn — Frente Amplio (@Frente_Amplio) September 7, 2026

Aunque durante el intercambio el senador y la subsecretaria dieron el tema por saldado, Camy comenzó a ser cuestionado en redes sociales por la expresión que utilizó para dirigirse a la jerarca y que fue divulgada por El País.

“Repudiamos de forma contundente la escalada de descalificaciones personales, insultos y actitudes violentas registradas en los últimos días en el ámbito público y parlamentario, dirigidas contra dos mujeres políticas en actitudes que constituyen violencia política. Condenamos enérgicamente los ataques dirigidos por Lema hacia la ministra Lustemberg, que constituyen un ataque directo a su honorabilidad y buscan descreditar su trayectoria e integridad personal y profesional. La agresión del senador Camy a Valverde fue expresada a través de una frase de carácter amenazante”, apuntó el FA.

Y agregó: “La descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituyen una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras de nuestra fuerza política”.

Camy, por su parte, se expresó en X el pasado sábado: “Anteayer en el Senado, solicité a la subsecretaria retractarse por los dichos referidos al exministro Larrañaga. Lo hizo y lo valoro. En el fragor de mis palabras, si alguna de ellas, pasaron el límite debido pido disculpas. El diálogo y el respeto siempre son el camino”.

Anteayer en el Senado, solicité a la Subsecretaría del MI retractarse por los dichos referidos al ex Ministro Larrañaga. Lo hizo y lo valoro.

En el fragor de mis palabras, si alguna de ellas, pasaron el límite debido pido disculpas. El diálogo y el respeto siempre son el camino. — Carlos Daniel Camy (@cdcamy) September 5, 2026

Pese a la crítica, el presidente del FA, Fernando Pereira, valoró el pedido de disculpas de Camy “como un paso importante”.

En lo referido a Lema, el senador blanco calificó como una “canallada” una denuncia penal que el Ministerio de Salud Pública presentó contra el diputado y exsubsecretario José Luis Satdjian y dijo que era para distraer por malas decisiones tomadas durante la actual gestión.

“Está hasta las manos porque, hasta el día de hoy, no puede explicar por qué diferentes decisiones ponen en riesgo el funcionamiento del sistema, porque no hay garantías. Se pone mucho más del lado de los corporativismos que de los pacientes; está tomada mucho más por ese corporativismo”, afirmó en Quién Es Quién, en referencia a la decisión de Lustemberg de reducir la sanción a la anestesista por el caso de la pediatra fallecida Soledad Barrera.

Réplica de la oposición

Tras divulgarse la declaración, legisladores como Federico Casaretto, Rodrigo Blás salieron a cuestionar el comunicado, mientras que Lema ratificó lo expresado.

“Reafirmo todas y cada una de mis expresiones. Y las fundamento. La ministra permitió que el presidente de ASSE se fuera de vacaciones a un mes de asumir, con una alerta roja vigente. Permitió que trabajara simultáneamente para varios prestadores, incluso algunos que compiten con ASSE. Redujo la sanción a una anestesista cuya actuación profesional desembocó en el fallecimiento de una paciente —hechos que la propia profesional reconoció. Pretender escudarse en la violencia de género para evitar responder por hechos concretos es irresponsable y banaliza un problema grave y serio. No me corren con comunicados ni con etiquetas. Si consideran que alguno de estos hechos es falso, que lo refuten con argumentos y documentos”, ratificó el exministro.