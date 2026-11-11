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    El País Información Política

    Quién es el mejor y peor presidente de Latinoamérica, según una encuesta

    El presidente Yamandú Orsi, según este informe realizado entre el 4 y el 9 de noviembre, tiene 23,6% de imagen "muy buena", 15, 0% "buena", 29,4% "mala" y 28,3% "muy mala".

    El País
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    11/11/2026, 15:22
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    Presidentes de Latinoamérica
    Presidentes de Latinoamérica fueron evaluados en la consultora CB.
    Fotos: AFP y El País.

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, subió dos puestos en el ranking de presidentes de la consultora argentina CB publicado en noviembre. El mandatario pasó de estar 13 a la posición 11, aún afuera del top 10.

    El informe de CB dice que "los tres presidentes mejor valorados en el ranking de noviembre por sus ciudadanos" son Claudia Sheinbaum, de México, quien encabeza este mes con el 69,8% de imagen positiva y 25,5 de imagen negativa; Nayib Bukele, de El Salvador, con 69,5% a favor y 24,9% en contra; y Laura Fernández, de Costa Rica, con 52,3% y 42,1% respectivamente.

    El informe clave que llevó a Orsi a revocar reducción de inhabilitación de Lustemberg a anestesista Miralles

    En el otro extremo del ranking, los presidentes con menor imagen positiva en sus respectivos países son: Santiago Peña (ahora expresidente) en Paraguay, quien se ubica en el último lugar con 24,7% de imagen positiva; seguido por Bernardo Arévalo de Guatemala, con 31,4%; y luego José Antonio Kast de Chile, con 33,5% entre sus ciudadanos.

    En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, con una suba de +5,1 puntos porcentuales. En contraste, Santiago Peña de Paraguay presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -18,2 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.

    El presidente de la República, Yamandú Orsi.
    El presidente de la República, Yamandú Orsi.
    Foto: Leonardo Mainé/El País.

    PresidentePorcentaje de imagen positiva
    Claudia Sheinbaum69,8
    Nayib Bukele69,5
    Laura Fernández52,3
    Luis Abinader51,2
    Lula da Silva50,4
    Daniel Noboa47,8
    Abelardo de la Espriella
    		46,9
    Hasry Asfura45,7
    Keiko Fujimori43,8
    Rodrigo Paz40,2
    Yamandú Orsi38,6
    Javier Milei37,4
    Daniel Ortega36,3
    Delcy Rodríguez35,6
    José Raúl Mulino34,9
    José Antonio Kast33,5
    Bernardo Arévalo31,4
    Santiago Peña24,7

    Cuál es la valoración de Orsi según CB Global Data

    Orsi, según este informe realizado entre el 4 y el 9 de noviembre, tiene 23,6% de imagen "muy buena", 15, 0% "buena", 29,4% "mala" y 28,3% "muy mala". Un 3,7% no sabe o no contesta. En comparación con el informe anterior el mandatario tuvo un breve repunte, pasando de 35,2% al actual 38,6% de imagen positiva.

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