Quién es el mejor y peor presidente de Latinoamérica, según una encuesta
El presidente Yamandú Orsi, según este informe realizado entre el 4 y el 9 de noviembre, tiene 23,6% de imagen "muy buena", 15, 0% "buena", 29,4% "mala" y 28,3% "muy mala".
El presidente de la República, Yamandú Orsi, subió dos puestos en el ranking de presidentes de la consultora argentina CB publicado en noviembre. El mandatario pasó de estar 13 a la posición 11, aún afuera del top 10.
El informe de CB dice que "los tres presidentes mejor valorados en el ranking de noviembre por sus ciudadanos" son Claudia Sheinbaum, de México, quien encabeza este mes con el 69,8% de imagen positiva y 25,5 de imagen negativa; Nayib Bukele, de El Salvador, con 69,5% a favor y 24,9% en contra; y Laura Fernández, de Costa Rica, con 52,3% y 42,1% respectivamente.
En el otro extremo del ranking, los presidentes con menor imagen positiva en sus respectivos países son: Santiago Peña (ahora expresidente) en Paraguay, quien se ubica en el último lugar con 24,7% de imagen positiva; seguido por Bernardo Arévalo de Guatemala, con 31,4%; y luego José Antonio Kast de Chile, con 33,5% entre sus ciudadanos.
En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, con una suba de +5,1 puntos porcentuales. En contraste, Santiago Peña de Paraguay presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -18,2 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.
|Presidente
|Porcentaje de imagen positiva
|Claudia Sheinbaum
|69,8
|Nayib Bukele
|69,5
|Laura Fernández
|52,3
|Luis Abinader
|51,2
|Lula da Silva
|50,4
|Daniel Noboa
|47,8
|Abelardo de la Espriella
|46,9
|Hasry Asfura
|45,7
|Keiko Fujimori
|43,8
|Rodrigo Paz
|40,2
|Yamandú Orsi
|38,6
|Javier Milei
|37,4
|Daniel Ortega
|36,3
|Delcy Rodríguez
|35,6
|José Raúl Mulino
|34,9
|José Antonio Kast
|33,5
|Bernardo Arévalo
|31,4
|Santiago Peña
|24,7
Cuál es la valoración de Orsi según CB Global Data
Orsi, según este informe realizado entre el 4 y el 9 de noviembre, tiene 23,6% de imagen "muy buena", 15, 0% "buena", 29,4% "mala" y 28,3% "muy mala". Un 3,7% no sabe o no contesta. En comparación con el informe anterior el mandatario tuvo un breve repunte, pasando de 35,2% al actual 38,6% de imagen positiva.
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