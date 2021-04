"Es probable" que Javier Miranda se haya desubicado al criticar a Lacalle, dijo Mujica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica señaló este lunes que "es probable" que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se haya desubicado al decir este fin de semana que el gobierno de Luis Lacalle Pou "está llevando adelante una política barata". Por otro lado, se refirió al futuro gobierno del Frente Amplio.

En diálogo con 970 Noticias (Radio Universal), Mujica fue consultado sobre los últimos dichos de Miranda, y señaló en un principio: "Viruta, viruta. Ruido, ruido de cuestiones humanas que no hacen al cerno de las cuestiones".

Respecto a si entiende, como han dicho políticos del oficialismo, que no era momento de ese tipo de declaraciones, manifestó: "Todos los hombres se desubican. El señor presidente se desubicó también cuando dijo ciertas cosas del Frente que no las debía haber dicho. Se le escapó. A veces se cometen errores, pero creo que no debemos dar más importancia de la que tiene".

Consultado sobre si entiende que el presidente del Frente Amplio se desubicó en esta oportunidad, Mujica respondió que "es probable". "Cuando estamos en momentos de espontaneísmo (sic) solemos equivocarnos todos. Yo también lo he hecho y me ha pasado", añadió.

"Los seres humanos no somos dioses, no somos perfectos, tenemos momentos de aciertos y de equivocarnos. Pero tenemos que tener la empatía humana de aprender a soportarnos porque tenemos que vivir en diversidad", subrayó Mujica.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) también consideró que "las funciones de gobierno imponen hablar, pero mucho más imponen dialogar e intercambiar, sobre todo para intentar construir cosas duraderas en un momento de crisis como este. Entonces, quien tiene la responsabilidad de dar el juego es el gobierno", dijo el expresidente, que valoró el diálogo de Lacalle Pou con los intendentes de Canelones, Montevideo y Salto en Torre Ejecutiva.

Sobre las medidas económicas anunciadas por el gobierno, Mujica consideró que "son buenas en la línea en que van, pero son demasiado magras y un poco complicadas; pero como dicen los paisanos: algo es algo".

Consultado sobre las elecciones de autoridades en el Frente Amplio, previstas para este año, Mujica indicó que "no hay condiciones para campañas electorales, porque primero está la sanidad". El expresidente estimó que "lo más probable es que haya un organismo colegiado, transitoriamente".