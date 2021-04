Lacalle Pou recibió la segunda dosis contra el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou llegó este lunes sobre las 9.30 horas al Hospital Maciel para recibir la segunda dosis de Sinovac contra el coronavirus. Al mandatario le administraron la primera vacuna, también en el Maciel, el pasado el 29 de marzo.

"Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país", expresó casi un mes atrás y publicó una foto con el momento donde recibió la vacuna. Hoy a su llegada se acercaron personas que pasaban para sacarse fotos y fue recibido por las autoridades del hospital.

El presidente Luis Lacalle Pou llegó al Hospital Maciel para recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19. https://t.co/r84OBN021Q pic.twitter.com/MKeAn1FrmU — EL PAÍS (@elpaisuy) April 26, 2021

Lacalle Pou, de 47 años, se anotó a mediados de marzo cuando se abrió la agenda para las personas entre 18 y 70 años. Unos días antes, reconoció a El País que analizó "ser el primer uruguayo" en vacunarse contra el COVID-19, pero luego le "pareció más lógico esperar".

"Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable (...) Si las encuestas de intención de vacunarse hubieran sido muy bajas, capaz habría que haber dado ese paso para dar confianza. Pero como va en aumento la voluntad de vacunarse, y yo creo que va a ser una inercia positiva...", explicó.

Ya a fines de febrero, consultado sobre la posibilidad de inmunizarse, el presidente remarcó: "Cuando me toque y con la vacuna que me toque".

Según el monitor de datos de vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Uruguay ya se aplicaron 1.602.428 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay 1.123.106 personas que recibieron la primera dosis y 479.322 la segunda.



Hoy se vacunarán 9.192 personas más con la perimera y 35.626 con la segunda. Desde mañana hay agendadas 90.982 personas para recibir la primera dosis y 673.457 para la segunda.