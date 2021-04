Miranda, tras Plenario del FA: "La política barata del gobierno implica más de 60 muertos por día que son evitables"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado sesionó de forma virtual el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) para tratar como primer punto del orden del día un informe de Miranda sobre la situación política, la marcha de la campaña de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el ya conocido documento de balance y autocrítica sobre la derrota del 2019.

A la salida de la actividad, que se extendió durante largas horas y de la que participaron entre 150 y 160 personas a través de zoom, el presidente del FA brindó una conferencia de prensa en la Huella de Seregni.



Allí, Miranda aseguró que en la fuerza política de izquierda "somos profundamente críticos con el gobierno, que está llevando adelante una política barata para hacer frente a la situación de pandemia, con magros esfuerzos. Hay una apuesta del gobierno a mesetear la situación de salud, apostando a la vacunación para salir de la crisis sanitaria. Eso implica 3.000 contagios diarios, más de 60 personas muertas por día, son situaciones evitables en la medida que haya un verdadero esfuerzo", indicó.



El presidente del FA también destacó como un problema evitable la pérdida de miles puestos de trabajo y el cierre de empresas.



"No es cierto que se invertan efectivamente US$ 900 millones para enfrentar la pandemia, en eso se incorpora la pérdida de recaudación del BPS en virtud de las personas que van a seguro de paro, es no es gasto", sentenció.

En un encuentro con los intendentes del FA, Lacalle les dijo a Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima que “no tiene buen relacionamiento” con Miranda y por eso no lo recibe. El hecho fue informado por el intendente de Salto. Consultado por este tema, Miranda dijo que "las relaciones son instuticionales, esto no puede ser un problema de relaciones personales. Aquí está el presidente de la mayor fuerza política del Uruguay, y como fuerza en la oposición reclamamos el respeto a la institucionalidad.

Que nuestros tres intendentes hayan concurrido a dialogar con el presidente nos parece una buena cosa. Esos son algunos de los caminos. El Frente Amplio siempre va a estar abierto al diálogo", afirmó.



Aunque admitió que se hablaron asuntos referidos a la interna del FA, Miranda optó por no entrar en detalles. "El centro de la preocupación del Frente Amplio es la situación sanitaria, también damos discusión sobre nuestra estructura interna pero eso no fue lo central en este Plenario", dijo.

Por último, Miranda se refirió a la marcha de la campaña de firmas contra la LUC y a la negativa de los partidos de la coalición de gobierno de negar una extensión del plazo. "No suspender los términos en la situación que estamos viviendo es una solución desacertada. Debemos multiplicar los esfuerzos para obtener las firmas" para anular 135 artículos de dicha ley, concluyó.