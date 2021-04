Medidas contra el COVID-19: gobierno anuncia gasto de US$ 900 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Convencido de no tomar más medidas que restrinjan la movilidad de las personas, el gobierno anunció ayer un paquete de ayudas económicas y exoneraciones tributarias para los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19.

En una conferencia de cinco ministros pero encabezada por la titular de Economía, Azucena Arbeleche, las autoridades comunicaron que el Fondo Coronavirus estimado para este 2021 implicará medidas tributarias, exoneraciones, subsidios y otras ayudas que totalizarán una cifra de US$ 900 millones.

Los sectores que se beneficiarán de las nuevas medidas son muchos, y “son los más castigados”, según las palabras de Arbeleche. Se trata de los trabajadores y empresarios del turismo, de la gastronomía, del transporte, del deporte, de la cultura y de la educación, todas actividades que se han visto afectadas por las restricciones a la movilidad que ya fueron anunciadas anteriormente por el Poder Ejecutivo ante la enorme cantidad de casos positivos, pacientes en CTI y muertos por el COVID-19.

Arbeleche señaló que para todas las empresas de estos sectores va a haber una exoneración del 100% de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) correspondiente a los primeros seis meses de 2021. Además, se les liberará del pago del IRAE mínimo mensual durante el mismo período. Y también quedarán exentas de pagar el anticipo del Impuesto al patrimonio.



La ministra de Economía también anunció una serie de planes para acceder a préstamos. El Sistema Nacional de Garantías (SIGA), no solo servirá al sector turístico, sino que se ampliará para todas las áreas enumeradas al principio.



Además, se habilitarán préstamos con tasa cero por un monto de $ 25.000 para empresas de camionetas escolares, clubes, casas de eventos y locales gastronómicos.

Por otro lado, las instituciones de microfinanzas podrán otorgar préstamos en Unidades Indexadas para los mismos sectores, con una tasa subsidiada por la Agencia Nacional de Desarrollo. Estos podrán ser de hasta $ 100.000. Además, se diferirán los pagos de aquellos que ya recibieron préstamos a través de la agencia, siempre y cuando hayan sido solicitados por causa de la pandemia.



Tarifas de UTE.

En tanto, el ministro de Industria, Omar Paganini, anunció que para los sectores de hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias de viajes y salones de fiestas, habrá un descuento del 100% del costo fijo y la potencia controlada en las tarifas de UTE, hasta junio. Esto correrá también para el sector deportes, en contrataciones menores a los 40 kw.



La misma medida se tomará para Pymes que tengan una disminución de energía eléctrica en 2020, en comparación con 2019, y que tengan una tarifa simple.

En cuanto a deudas de energía del sector hotelero, salones de fiesta y gastronomía, que se les había permitido pagar en ocho cuotas, ahora estas podrán ser abonadas en 16 y a partir de setiembre.



En lo que respecta a Antel, desde abril se asignó un bono de 10 gigas para todos los contratos, y para las empresas de gastronomía, viajes, turismo y salones de fiestas, habrá una exoneración de los cargos fijos mensuales, en mayo y julio, de un 25%.

Empleo.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres reafirmó ayer que continuará en vigencia el seguro de paro flexible para trabajadores mensuales, y que en vez de pedir como condición seis meses de aportes solo alcanzará con un mes (para quienes son jornaleros la reducción será de 75 a 12). Esto corre para los sectores más afectados por la pandemia, y Mieres enumeró: hoteles, pensiones, restaurantes, catering artesanal, casas de música o fotografía, free shops, transporte escolar, taxis, transporte aéreo, jardines de infantes, salas de cine, productoras de TV, artistas y actividades conexas, agencias de viaje y entidades deportivas.

Además, el titular de Trabajo dijo que habrá un subsidio para trabajadores informales sin ingreso o con ingreso mínimo, lo que abarcará a quienes se desempeñan en turismo, deporte, eventos y cultura. Este será de $ 7.305 mensuales y se pagará por un lapso de tres meses. Los beneficiarios serán unos 8.000.

Asistencia social.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, afirmó que se le va a dar continuidad a los apoyos para los sectores informales de bajos ingresos. El monto del Plan de Equidad, para el cual se anunció ya su duplicación en abril y mayo, también se verá duplicado en junio. La extensión hasta ese mes también abarcará a la canasta de $ 2.200 que entrega la cartera.



Por otro lado, se retomará el subsidio a los monotributistas Mides, los que recibirán unos $ 7.305. Estos son 12.500, en tanto que los que reciben la canastas pasaron de 300.000 a 320.000 de diciembre a abril.

Reclamo al Congreso de Intendentes.

El último en hablar fue el ministro de Turismo, el colorado Germán Cardoso, que antes que nada dijo estar “absolutamente conforme” con ser parte de un gobierno que “dialoga y consensúa”, y halagó lo antes anunciado por sus colegas. Sin embargo, el jerarca también reclamó dos medidas que no pueden ser tomadas por el Poder Ejecutivo, sino por el Congreso de Intendentes, se trata de la exoneración de la contribución inmobiliaria para hoteles y del pago de patentes para empresas de alquiler de autos.



Según dijo Cardoso, esto ya fue planteado al presidente del congreso, el intendente de Durazno Carmelo Vidalín, pero aún se aguarda una respuesta.

La medidas, que fueron anunciadas ayer ante la presencia del presidente Luis Lacalle Pou (que participó de la conferencia como oyente), se aplicarán en su gran mayoría hasta junio. Esto, sin embargo, no implica que las restricciones a la movilidad (como ser la prohibición de los espectáculos públicos, el cierre de gimnasios y, la más importante, la suspensión de la presencialidad en las clases de todos los niveles educativos) continúen hasta junio.



Mieres explicó que todo lo que tiene que ver con movilidad corre hasta el 30 de abril y que aún no se resolvió una posible extensión. Sin embargo, las medidas económicas van más allá, puesto que “los impactos que deja la pandemia tienen una mayor proyección, se extienden en el tiempo. La actividad no se va a recomponer de una forma automática”, precisó el jerarca de Trabajo.