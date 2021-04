En vivo: gobierno anuncia medidas para sectores afectados por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, junto a los ministros de Trabajo (Pablo Mieres), Desarrollo Social (Pablo Bartol), Turismo (Germán Cardoso) e Industria (Omar Paganini) presentan esta noche en Torre Ejecutiva una "actualización de medidas del gobierno ante la emergencia sanitaria" por la pandemia del COVID-19, producto de un trabajo "coordinado" por la secretaria de Estado informó más temprano el gobierno.

Arbeleche señaló que "se agregan medidas de apoyo a sectores más vulnerables", y adelantó que el total del Fondo Coronavirus para este año será de US$ 900 millones.

La ministra anunció que el apoyo a sectores será para múltiples sectores, como turismo, transporte, educación, cultura así como de deportes.



Para todas las empresas de estos sectores se hará una "exoneración del 100 % de los aportes jubilatorios al BPS de enero a junio de 2021. Además, se exonera el IRAE mínimo mensual durante el primer semestre".



Por otro lado, se exonerará para las empresas de estos sectores el anticipo del impuesto al patrimonio para el primer semestre del año. Esto no está vinculado a la actividad de la empresa, por lo que son "exoneraciones totales, no se paga lo correspondiente a este semestre ni cuando se liquide", dijo la ministra.



Otra de las grandes medidas será el acceso a créditos. El Sistema Nacional de Garantías (Siga) - préstamos garantizados por el Estado - no solamente va a estar comprendido para este sector turístico, sino que se "amplía" para todos los sectores "más afectados por la pandemia".



A través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para los subsectores transporte escolar y turistico, clubes deportivos, salones de fiestas y eventos y gastronomía. Estas microempresas y unipersonales podrán acceder a préstamos con interés cero por $ 25.000.



Las instituciones de microfinanzas podrán otorgar préstamos para este subsector en Unidades Indexadas (UI) con una tasa subsidiada por la ANDE por un monto hasta $ 100.000.



Por otro lado, Arbeleche dijo que se abre la posibilidad de que quienes hayan recibido ya préstamos en 2020 de la ANDE y estén pagando cuotas lo puedan reestructurar.

Paganini, a su turno, indicó que para hoteles, salones de eventos y gastronomía se extiende a 16 cuotas el pago de lo adeudado. Además, para la hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias de viaje y salones de fiestas, "independientemente del consumo" se descuenta el 100% del cargo fijo y potencia hasta junio 2021.

Esta instancia donde se plantean "medidas de apoyo social, laboral y productivo" fue anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou en su última conferencia de prensa. La semana pasada el mandatario se reunió con la secretaria de Estado para afinar la nueva batería de medidas.

El País adelantó en su edición de este martes que se busca bajar y flexibilizar la carga impositiva de las pequeñas y medianas empresas extendiendo plazos de los pagos, así como alivianar la carga laboral extendiendo medidas anunciadas tiempo atrás, como es el caso del seguro de paro parcial.

Además, el anuncio de hoy tendrá también algunas exoneraciones en tarifas públicas para los grupos de empresas más golpeados.