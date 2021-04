Lima: Lacalle dijo que no se reúne con Miranda porque "no tiene buen relacionamiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Salto, Andrés Lima, manifestó este miércoles que el presidente Luis Lacalle Pou les dijo a él, a Carolina Cosse y Yamandú Orsi, que "no tenía buen relacionamiento" con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y que "por esa razón hasta el día de hoy no se habían reunido".

En diálogo con "Mejor hablar" (Radio M24), el jefe salteño manifestó que es "sabido que el presidente no tiene buena relación con Javier Miranda". "Eso hace que no se haya podido generar o dar hasta el día de hoy esa reunión que me parece que es necesaria", señaló.

Consultado sobre si esto lo conversaron con Lacalle Pou, dijo que el presidente lo expresó en la reunión de este martes en Torre Ejecutiva. "Quedó la duda de si esa reunión se podrá realizar. Pero planteó expresamente que no tenía buen relacionamiento", agregó.

Para Lima, más allá del encuentro de este martes, "tiene que darse esa reunión entre el gobierno y la fuerza política" y aclaró que junto a Cosse y Orsi no fueron en representación del Frente Amplio.



Hace algunas semanas, Lacalle Pou había declarado en una entrevista con el diario argentino La Nación que cuesta relacionarse "con el Frente Amplio porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio". Horas más tarde, Miranda publicó un video donde destacó: "En primer lugar, respete, respétese, respete su investidura, el Frente Amplio es la principal fuerza política del país".