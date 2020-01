El Partido Socialista no expulsará a Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido Socialista descartó el respaldo a Daniel Martínez en su Comité Central pero la resolución de no dar marcha atrás con el apoyo dispuesto a Carolina Cosse no generó renuncias masivas. Para evitar una ruptura y aflojar las tensiones internas se dispuso la conformación de una comisión que termine de laudar las diferencias.

Además, hay acuerdo para no expulsar o enviar al Tribunal de Ética a Martínez, a pesar de que dirigentes de base del Partido Socialista manifestaron que debían aplicarse sanciones al entender que el candidato pasó por alto con su candidatura la decisión de la Departamental de Montevideo. “A problemas políticos hay que buscar soluciones políticas”, explicó un dirigente.

Las fuentes indicaron que para acordar que no sería adecuada la expulsión se tuvo en cuenta que Martínez al presentarse como candidato -promovido por varios sectores- es un “patrimonio de todo el Frente Amplio”. En tanto, el candidato aún no resolvió si renunciará o no al sector al que se afilió hace 47 años, dijeron a El País fuentes cercanas a Martínez.



En tanto, hay versiones encontradas acerca de qué pasará con los dirigentes socialistas que quieran hacer campaña por Martínez. Fuentes del ala renovadora indicaron que no pasarán al Tribunal de Ética aunque participen de la campaña por el socialista y no por Cosse, tal como se resolviera en la orgánica.



Por otro lado, desde el ala ortodoxa dijeron a El País que el consenso de no aplicar sanciones disciplinarias es específico para Martínez. Agregaron que si un socialista viola la orgánica al participar de otra campaña que no sea la de Cosse se expone a sanciones disciplinarias. Lo que sí admitieron es que no está permitido por el estatuto integrar listas de otros sectores que respalden a Martínez.

Carolina Cosse, este miércoles en la Huella de Seregni. Foto: Prensa Carolina Cosse

De todos modos, el tema será puesto a consideración en el marco de la comisión cuya creación se dispuso en el Comité Central del pasado miércoles y el cometido es uno solo evitar una ruptura que al momento parecía casi probable.



En declaraciones a los medios de prensa, Gonzalo Civila dijo que “el Partido no es un Partido dividido en dos”. “El Partido Socialista tiene una vida política intensa con distintas posiciones y ahora esta circunstancia nos generó tensiones que vamos a seguir encarando”, aseguró.



Por otro lado, Civila se refirió a la broma que hizo Martínez con el subsecretario de Economía Pablo Ferreri, quien señaló “Civila está al fondo” en la presentación de la candidatura del exintendente. “En cuanto a los chistes son eso, y no hay que perder el sentido del humor. En momentos difíciles un comentario puede ser impropio y herirnos. Personalmente no podemos enroscarnos”, afirmó el secretario general en su cuenta de Twitter.



Departamental de Montevideo.

Mañana la Departamental de Montevideo deberá aprobar las tres candidaturas: Martínez, Cosse y la del director del Maciel Álvaro Villar.



El tema es que las coordinadoras de Montevideo reunidas en el día de ayer votaron en un 80% la candidatura única en Montevideo, por lo que hay diferencias con los sectores ya que la mayoría se inclina por múltiples candidatos. En algunos casos se habilitará a los delegados de base a votar al candidato que genere mayor consenso.



El País supo que la Coordinadora P mandató a sus cuatro delegados a apoyar la candidatura única, si no se logra la orden es llevar “hasta dos compañeros” y “no apoyar la candidatura de Martínez”, lo que equivaldría a vetar al precandidato, dijeron fuentes políticias. No se descarta que el mismo viernes se solicite un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, para terminar de laudar quiénes serán los candidatos.