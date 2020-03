Pablo Ferreri: "Se quiso endosar la suba de tarifas a los directores del Frente Amplio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dejó la subsecretaría del Ministerio de Economía y ahora está enfocado en la campaña de Daniel Martínez para la Intendencia de Montevideo. En su opinión la ciudad está “más limpia que antes, pero puede estarlo mucho más” y hay que apuntar a resolver el problema de la gestión de residuos de cara a un próximo período de gobierno.



Pablo Ferreri es crítico de Laura Raffo por su “desconocimiento” de la gestión municipal y aseguró que ni siquiera la plancha de suplentes de la candidata de la coalición confía en ella.

-¿Qué sintió al dejar el Ministerio de Economía?



-Fue una experiencia fantástica que la uno a la anterior en la DGI. Pude, al lado de Danilo Astori, desarrollar mi trabajo de la mejor manera. Fue una experiencia profesional pero también personal rica.

-¿Se considera el heredero de Danilo Astori?



-No, en política no hay herederos. Pero, después de trabajar cinco años en el ministerio, me siento más astorista de lo que entré.

- El secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo que la situación en la que queda el país desde el punto de vista económico es preocupante y el director de OPP Isaac Alfie opinó que el estado de la economía es “precario”. ¿Qué autocrítica se hace?



-Toda la información es pública, transparente y conocida. Decir que hay sorpresas no es de recibo. Uruguay tiene una enorme solidez financiera; hay desafíos y aspectos a mejorar en el frente fiscal sí. ¿Está todo mal? Decir eso es un disparate.

-¿La autocrítica no debe pasar por el exceso de gasto?



-No creo que existiera un despilfarro o un exceso de gasto. Creo que eso es parte de una dialéctica que se utiliza para ir construyendo la justificación de un recorte feroz de gasto, que se va a convertir en un cercenamiento de los recursos públicos.

-El MEF no cumplió la meta de bajar el déficit



-Eso es correcto, también es cierto que la economía global y regional se deterioraron de una manera muy importante. Las previsiones de crecimiento de la economía global son revisadas a la baja. Ni que hablar con lo que pasó en Argentina y un Brasil, que tiene su economía estancada desde prácticamente una década. Uruguay no se desplomó, pero su economía creció menos de lo esperado y ese es uno de los factores que explica el déficit.

-¿Está de acuerdo con la decisión de directores del Frente Amplio en las empresas públicas de no dar información a la OPP sobre el ajuste tarifario?



-No es que no se pase información. En la transición se le pidió información a la OPP de todas las empresas públicas, o sea que la información necesaria para tomar decisiones ya fue entregada. Claramente acá había una jugada política para endosarles la responsabilidad a los directores frenteamplistas. De eso se trata gobernar, de hacerse cargo, y la decisión sobre las tarifas es tomada por el Ejecutivo. Llama la atención que durante cinco años, cuando ajustamos tarifas, en función de la evolución de costos, fuimos citados varias veces al Parlamento y se tildaban a esos ajustes de tarifazos. Hay que preguntar ahora si lo que definen es o no un tarifazo.

-¿Qué piensa de la actitud de la presidenta de Ancap Marta Jara de desoír al Frente Amplio y entregar el informe a la OPP?



-Es una decisión personal. Si hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo que hicieron los directores del Frente.

-¿Dónde se imagina en los próximos cinco años?



-Me imagino en el plano de gestión, formando parte del equipo de Daniel Martínez. Yo tenía vocación por lo municipal desde hace un tiempo largo. Si bien jugué un rol en la campaña presidencial, de antemano había avisado que mi objetivo era ser intendente de Montevideo. Finalmente opté por acompañar a Daniel porque había hecho una fantástica gestión. Me veo formando parte de ese equipo.

-Decidió dar un paso al costado para que Martínez sea candidato. ¿En qué quedó la renovación del Frente Amplio?



-Entendimos, junto a otros compañeros, que Daniel tenía que ser candidato porque era necesario generar equilibrios externos e internos. Equilibrios externos ante un gobierno nacional de signo muy diferente a los progresistas y eso requiere el mayor equilibrio posible de las intendencias. Luego equilibrios internos. Si no los hay, lo que hay es predominio y eso no es bueno. Tenemos tres candidaturas muy buenas, pero que representan espacios políticos diferentes (…) y claramente Daniel tiene una potencia superior a la que podría tener yo.

-¿No arrancó tarde Martínez, ya que los sectores más grandes no lo apoyan?



-Bueno, lo apoyan 16 sectores con un abanico interesante, donde predomina de forma transversal un fuerte cuño seregnista y Daniel tiene un activo que ningún otro candidato de ningún partido tiene, que es una exitosa gestión en Montevideo. Pero no viene a competir ni como el favorito ni como una estrella, ni como nada que se le parezca. Es un compañero más.

-Hay gente dentro del FA que dice que Martínez no hizo ninguna autocrítica de la derrota en el balotaje



-Pienso que el FA perdió la elección nacional por múltiples causas. No hay un único factor que explique la derrota electoral. Tiene que ver con tres planos: los errores en la gestión del gobierno, errores en la gestión de la fuerza política y en la campaña. Lo importante en Montevideo es que el FA tiene candidatos y programa. En la oposición veo una candidata, Laura Raffo, a la que respeto mucho, pero no tiene programa.

-No hay un buque insignia dentro del programa del Frente Amplio.



-En el caso de Montevideo, en este período se hizo una gran gestión con récord histórico de US$ 450 millones de inversiones de infraestructura vial. Se ha avanzado en mejorar espacios públicos, la remodelación del Planetario, mejoras en el Parque Batlle, Parque Capurro y Parque Rodó. Todo lo que tiene que ver con el realojo de Isla Gaspar, lugar cercano a donde recorrió Raffo y decía que no había intervención de la intendencia. Se han hecho mejoras importantes que debemos tomarlas, no como un cómodo sofá desde el cual mirar con complacencia, pero sí como una fenomenal plataforma de lanzamiento para dar un salto de calidad. Un área donde hay que seguir avanzando tiene que ver con la gestión de residuos, como herramienta para trabajar en todo el proceso que comienza en la clasificación en el origen, recolección, disposición final y recomposición de la basura.

-El candidato Álvaro Villar dijo que Montevideo no está limpia. ¿Para usted lo está?



-Para mí está más limpia que antes, pero tiene que estarlo mucho más. Hay un proceso de mejora que debe ser potenciado, atendiendo a todas las etapas de la cadena de la basura.

-Raffo dijo que hace 30 años el Frente Amplio gobierna y no ha logrado resolver el problema de los asentamientos.



-El problema de los asentamientos tiene una explicación que excede a lo municipal y habla de una fractura social que no se ha podido corregir a lo largo de los años, pero vaya si las políticas que desembocaron en la crisis del 2002 incidieron en una enorme fractura social. Políticas llevadas adelante por gobiernos blancos y colorados.

-Raffo considera que usted “no tiene autoridad técnica” para hablar de los números de la intendencia porque dejó un déficit del 5%.



-Si se quiere hablar de la gestión económica sería bueno recordar que se terminó con el grado inversor y con unas fortalezas financieras enormes. La candidatura de Raffo no genera confianza ni en sus compañeros de plancha, porque Gerardo Sotelo -que es su suplente- está abocado a ocupar un cargo en el gobierno nacional. Sería bueno que se rectificara del grueso error que cometió en hablar de la inversión en áreas verdes, cuando salió a decir que se invertía la mitad de lo que se gastaba en prensa, lo cual muestra el desconocimiento. La de Sotelo me parece una buena actitud para no estar en los dos lados del mostrador. En estas cosas hay que ser y parecer y por eso destaco la buena actitud.