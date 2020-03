Marta Jara desoyó el mandato del Frente Amplio e informó a la OPP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El aumento de las tarifas públicas no solo es un dolor de cabeza para el nuevo gobierno. También se convirtió en un brete para el Frente Amplio. Es que ante el emplazamiento del director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto (OPP) Isaac Alfie a los directores frenteamplistas de las empresas públicas para que le enviasen información detallada sobre el estado de situación, la cúpula del Frente Amplio ordenó no mover las piezas. Pero Marta Jara de Ancap se descolgó de la movida del resto del oficialismo.

Es que ella no se siente orgánica -es decir integrante de la coalición de izquierda- y consideró que debía cumplir con su trabajo de reportarse al gobierno de turno.



El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio redactó una carta de respuesta a Alfie y la remitió a los directorios de las empresas públicas para que se la remitieran al director de la OPP.

“El actual directorio se encuentra integrado en su mayoría por miembros del gobierno anterior”, comienza la misiva. “Es pertinente recordar en esta instancia que éste Directorio no ha propuesto, al igual que el Poder Ejecutivo anterior, realizar un ajuste tarifado”, agrega la carta de los jerarcas de UTE.



El texto fue copiado por el presidente de Antel , Andrés Tolosa y el de UTE, Gonzalo Casaravilla, membretada con el logo de las empresas y firmada por los jerarcas.

A tal punto fue igual que el dirigente blanco Federico Ricagni criticó la decisión en su cuenta de la red social Twitter publicando ambas cartas. “No les da ni para escribir una carta. Copie y pegue lo que le mandan. Si ya se fue el titiritero, es hora que se vayan los títeres”, escribió.



En el caso de UTE, copió el texto tal cual venia desde el Frente Amplio. Que contenía el siguiente párrafo: “En el entendido que el gobierno que usted representa pretende llevar una política con respecto a las empresas públicas que no se comparte por este Directorio -en particular a lo que refiere al ajuste de tarifas- desde ya se manifiesta que los cargos están a disposición del Poder Ejecutivo”, finaliza la carta.



Sin embargo, en OSE y Antel se matizó este punto diciendo que “no se conoce” la política del nuevo gobierno en esta materia.



Pero Jara de Ancap se desmarcó de la decisión de sus colegas y desoyó el planteo del partido político que la colocó en ese cargo de confianza. Es que la aún presidenta de Ancap no se considera frenteamplista, ni integra ningún órgano partidario.



Ella llegó a la presidencia de Ancap en febrero de 2016 elegida directamente por Tabaré Vázquez cuando era presidente y tomó la decisión de remover a todo el directorio de la petrolera para poner “la casa en orden”. En ese momento, aún la empresa estatal seguía siendo comandada por dirigentes afines a Raúl Sendic.

Una fuente del Partido Nacional comentó que la situación les hizo recordar a los momentos en que Raúl Sendic tenía encontronazos con el Ministerio de Economía de su propio partido -en el gobierno de José Mujica- por los mismos datos para resolver los temas tarifarios.



El extenso documento que envió Jara maneja varios escenarios posibles sobre precios de petróleo y dólar. No sugiere un porcentaje de aumento, ni puso su cargo a disposición a diferencias de sus colegas de los otros entes.



Hoy el equipo económico analizará con la OPP y el presidente Lacalle Pou cómo avanzar en el tema. Incluso resolvieron plantear las modificaciones como una “adecuación tarifaria” y no como “un aumento” ya que entienden que se trata de efectivizar un asunto que debía haber hecho la administración de Vázquez.

Economía no ve viable pedido del ministro Uriarte por tarifas

El nuevo gobierno considera que la postura del Frente Amplio no demuestra colaboración institucional. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mostró su discrepancia. “No contribuye, porque políticamente cada partido puede decir lo que quiera, ahora políticamente dar instrucciones para no dar información al nuevo gobierno nos parece que no es del todo correcto, no es del todo republicano", comentó a la prensa.

A su vez, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, declaró días atrás que había solicitado al Misterio de Economía que la suba de las tarifas se postergue lo más posible, para evitar perjuicios en la cosecha de arroz y soja. Sin embargo, en el equipo económico no se ve viable esa idea.



A su vez, la posición del exproductor agropecuario, hoy integrante del Poder Ejecutivo, fue criticada por el dirigente blanco Sebastián da Silva. “Este tipo de pedidos se explica desde el Gremialismo. No desde un Poder Ejecutivo que recibe un país con un 5% de déficit fiscal y con un mundo al borde de la recesión por el Coronavirus”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.