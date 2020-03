Gobierno espera hoy informes de empresas públicas para definir aumentos de tarifas

El gobierno de Luis Lacalle Pou arranca el mandato definiendo medidas de las que a la población no le gusta escuchar. Las antipáticas. Las que molestan. Es que el gobierno saliente decidió postergar el ajuste de tarifas públicas que habitualmente realiza sobre cada fin de año.

Por eso el equipo económico dedica varias horas a la propuesta de aumento del precio de las tarifas públicas que se anunciará en los próximos días. El grupo liderado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, mantuvo una serie de reuniones ayer en la Torre Ejecutiva para buscar resolver el asunto.



Sin embargo desde el Poder Ejecutivo señalaron a El País que si bien hay una idea de cómo será la suba de los precios, resta esperar los informes que les fueron solicitados a las empresas públicas para terminar de afinar los detalles.

Es que el lunes, en el primer día de su mandato, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, le envió una carta a cada empresa pública solicitando urgente información.



“(La carta) las tienen todas las empresas a la misma hora. Calcadita. La tienen todas. Fue a la misma hora”, dijo Alfie a El País a la salida de una reunión en su despacho de la Torre.

En la misiva les pidió información en forma “urgente” para continuar “afinando” números para anunciar en los próximos días un ajuste en el precio de las tarifas. Alfie puso como plazo el día de hoy a las 16:00 horas para recibir “el estudio tarifario solicitado”, amparándose “en la urgencia” existente.



Tanto en Ancap como en UTE la administración saliente trabajó durante el día de ayer en preparar el texto que hoy será enviado a las oficinas de Plaza Independencia.

Ayer en la tarde todo el equipo económico ingresó a Torre Ejecutiva para discutir la situación. Acompañando a Arbeleche estaba la jefa de la asesoría Macroeconómica, Marcela Bensión, Hernán Bonilla y Diego Labat.



La intención clara es que el precio de las tarifas aumentará, y en algún caso ese incremento sería por arriba de la inflación.



El Frente Amplio analiza la posibilidad de retirarse de los cargos que mantiene en el gobierno, producto de la demora en algunas designaciones por parte de la coalición multicolor.

El presidente Lacalle tiene ya casi todo “el paquete” de nombres para enviar al Parlamento solicitando las venias.

Una de las posibilidades que manejaba el gobierno era la de separar las venias ya resueltas para mandar en dos bloques. En ese esquema la venia para que Labat presida el Banco Central del Uruguay (BCU) sería una de las primeras en ir al Parlamento.



Lacalle Pou, y sobre todo el equipo económico, necesitan tener al BCU en un rol activo dada la volatilidad que el precio del dólar ha tenido en los últimos días. A ello se suma que Alberto Graña, que presidió el BCU hasta el 1° de marzo, dejó su cargo.



Labat hoy tiene venia pues es director de Ancap, cargo que ocupa desde 2015 por la oposición. De hecho ayer cuando el economista blanco se retiró de la Torre Ejecutiva luego de la reunión del equipo económico, lo esperaba su chofer con el vehículo de Ancap para llevarlo a su otro destino. Al tener esa “ventaja” de ya tener su venia aprobada por el Legislativo, el jefe de Estado resolvió en las últimas horas designar de forma interina a Labat, hombre de su especial confianza.

"Un Solo Uruguay" pidió posponer el incremento

El movimiento de productores que están dentro de “Un Solo Uruguay” manifestó al presidente la necesidad de postergar la suba de tarifas.



Sin embargo tanto el jefe de Estado, cuando todavía no había asumido, como el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, les explicaron que eso era difícil. Ayer Uriarte se reunió con las cámaras agropecuarias y volvieron a tratar el tema.



“El objetivo de darle un gasoil competitivo al sector productivo, y una tarifa competitiva sigue muy vigente. Lo único que puede haber es una dilación en el tiempo. La rebaja del peso del precio del petróleo ayuda mucho. Lo que no ayuda es el valor del dólar. Parece poco probable que no haya un ajuste. Lo que estamos planteando al equipo económico es que se posponga la suba para después de la zafra”, dijo Uriarte.