Directores de empresas públicas del Frente Amplio se niegan a subir las tarifas

​¡Que se hagan cargo! Es la frase que se repite por estas horas en el Frente Amplio sobre la inminente suba de tarifas que está por definir el gobierno. Los directores de izquierda en empresas públicas no aconsejarán aumento y tampoco lo aplicarán, por lo que si se concreta una posibilidad es que renuncien.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie determinó el pasado lunes que todas las empresas públicas deberán enviar propuesta tarifaria para hoy a la hora 16.



Ayer, el tema fue analizado por el Secretariado del Frente Amplio con la presencia de los directores de la coalición en las empresas públicas. La determinación es responder la nota, pero no aportar información acerca de cuánto deberían incrementarse las tarifas para no pagar costo político por la suba, dijeron fuentes de la coalición de izquierda. Se contestará diciendo que los datos “ya los tiene todos” la propia OPP.



La resolución aprobada ayer por el Secretariado señala que “todos los cargos están a disposición del actual Poder Ejecutivo”. Aunque todavía no presentaron renuncia, está sobre la mesa la posibilidad de que lo hagan si se define el aumento de tarifas por el gobierno.



Los directores del Frente Amplio no están dispuestos a implementar el incremento tarifario, explicaron a El País fuentes políticas. Por lo que si se aprueba el margen de maniobra que tienen es “muy escaso” y la renuncia podría ser un hecho, aunque por ahora no hay resolución al respecto.



“En esas condiciones no quieren estar”, indicaron las fuentes. “Los directores del FA no están dispuestos a asumir costos”, agregó uno de los informantes.

El Poder Ejecutivo le pidió a los directores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado que se queden en sus puestos, pero no hablaron con los directores de las empresas públicas. “Siguen por mandato constitucional, pero no porque se les pidiera”, se indicó.



El Frente sostiene que por el artículo 197 de la Constitución, existen mecanismos normativos que permiten sustituir a directores en forma transitoria sin necesidad de venia.

¿Preparados?

“¿Estaban preparados? Demuéstrenlo” , declaró en rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou.



Miranda dijo que si el Poder Ejecutivo pretende aumentar las tarifas “que se haga cargo” de su decisión política. “Que asuman la responsabilidad que les compete como gobierno”, insistió en la misma línea.



El presidente del FA dijo que la decisión de aumentar las tarifas no está en consonancia con lo afirmado por el Partido Nacional en campaña electoral. “Estuvieron cinco años diciendo que el costo del Estado era muy alto y que así no se puede y el primer acto que toma al día siguiente de haber asumido es el aumento de las tarifas”, subrayó Miranda.



El dirigente del Nuevo Espacio en el Secretariado del Frente Amplio Jorge Pozzi dijo a El País que llama la atención que durante cinco años se habló de ASSE y ahora cuando llega el momento de asumir el gobierno “no hay nadie que vaya a ASSE”.



También indicó que “salvo en el caso de AFE” no hay nombres para ninguna empresa pública. “Entonces nosotros lo que decimos es que hay una gran improvisación y nuestros compañeros no se sienten obligados a apoyar un aumento tarifario”, añadió.

Astori sobre pedido de Alfie: "Totalmente desubicado"

Danilo Astori, exministro de Economía y Finanzas y senador. Foto: Gerardo Pérez - Archivo

El exministro de Economía y senador de Asamblea Uruguay Danilo Astori salió al cruce del planteo del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie, quien pidió a los directores de las empresas públicas un estudio tarifario para determinar cuál debe ser el porcentaje de aumento de cada una.



Astori calificó el planteo como “totalmente desubicado”, en una entrevista con el programa “Más temprano que tarde” de El Espectador. “Lo encuentro desubicado, porque la responsabilidad de la fijación de tarifas, en todo tiempo y lugar, es del Poder Ejecutivo, esto es, el presidente de la República actuando con el o los ministros correspondientes”, indicó.



Según afirmó Astori, no corresponde de ninguna manera trasladar esta responsabilidad a los directorios de las empresas. “A los directorios de las empresas se les puede pedir información”.



Este no es el primer desencuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y el Frente Amplio por las tarifas en las empresas públicas. El nuevo gobierno contaba con que en enero se ajustaran los precios, pero la administración del presidente Tabaré Vázquez entendió que esta definición no correspondía.



En medio de la transición, la ministra de Economía Azucena Arbeleche se quejó de la postergación del aumento de tarifas definida por Vázquez al final de su mandato. El punto no fue consultado con Lacalle Pou.