​Ancap se desmarca del resto de las empresas públicas y envía información sobre tarifas a OPP

Los jerarcas de las empresas públicas tenían plazo hasta este miércoles a las 16 horas para enviar información requerida por las nuevas autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Salvo Ancap, el resto de los entes no brindó esta información y puso además a disposición del nuevo Poder Ejecutivo los puestos de sus directores.



En una carta fechada este miércoles 4, dirigida al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y firmada por el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y el secretario general, Jorge Fachola, los jerarcas del ente señalan que el directorio actual de la empresa pública “se encuentra integrado en su mayoría por miembros del gobierno anterior”.

Alfie envió una carta el lunes pasado a los jerarcas de todas las empresas públicas donde les ponía como plazo este miércoles a las 16:00 para proponer un "estudio tarifario".

Pese al cambio de gobierno, las empresas públicas —UTE, OSE, Antel y Ancap— siguen teniendo directorios con mayoría del Frente Amplio.

“Es pertinente recordar en esta instancia que éste Directorio no ha propuesto, al igual que el Poder Ejecutivo anterior, realizar un ajuste tarifario”, agrega la misiva de los jerarcas de UTE, a la que accedió El País.

“La información que usted solicita entendemos que ya se encuentra en su poder”, añade el texto.

A su vez, sostiene: “En el entendido que el gobierno que usted representa pretende llevar una política con respecto a las empresas públicas que no se comparte por este Directorio —en particular a lo que refiere al ajuste de tarifas— desde ya se manifiesta que los cargos están a disposición del Poder Ejecutivo”, finaliza la carta.

Las autoridades de Antel, en tanto, recorrieron un camino similar.

En su respuesta a Alfie —a la que accedió El País— recuerdan que el directorio actual está conformado en su mayoría por integrantes del pasado gobierno, así como también que la “mayoría del directorio resolvió junto con el Poder Ejecutivo anterior no proponer ajuste tarifario”.

La carta —firmada por el presidente de Antel, Andrés Tolosa, y la secretaria general, María Nieves Rodríguez— indica que la información “necesaria para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones que entienda conveniente sobre el nivel global de tarifas de Antel, que usted solicita en su nota” del 2 de marzo “ya ha sido suministrada como parte del trabajo habitual entre los técnicos de OPP y Antel”.

Finaliza afirmando que debido a que el gobierno que integra Alfie “pretende llevar adelante una política con respecto a las empresas públicas que no se conoce por la mayoría de este Directorio, no corresponde que se tome una definición económico financiera tan relevante por nuestra parte”. Agrega, asimismo: “Señalamos que los cargos de este Directorio están a disposición del Poder Ejecutivo”.

En tanto, fuentes del directorio de OSE indicaron a El País que la carta enviada a Alfie fue en términos “muy similares a la nota de UTE” y que se modificó su contenido para "suavizar" su tono original.

Si bien se le mandó una respuesta al director de la OPP, no se incluyó el “contenido” que Alfie había solicitado, y también se pusieron a disposición los cargos de los directores de la empresa pública.

Hasta ayer, agregaron los informantes, en OSE se estaba elaborando la información solicitada por Alfie, pero esto se detuvo tras la resolución del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio de no brindar estos datos al nuevo gobierno.



Marta Jara, la presidenta de Ancap, se desmarcó del resto de los presidentes de las empresas públicas y escribió en su cuenta de Twitter que el “equipo técnico de Ancap” había “elaborado información de costos” para la OPP que había enviado en la tarde de este miércoles.

Este miércoles El País informó que el martes el tema fue analizado por el Secretariado del Frente Amplio con la presencia de los directores de la coalición en las empresas públicas. Jara no concurrió. La determinación fue responder la nota de Alfie, pero no aportar información acerca de cuánto deberían incrementarse las tarifas para no pagar costo político por la suba, dijeron fuentes de la coalición de izquierda.

Los directores del Frente Amplio no están dispuestos a implementar el incremento tarifario, explicaron a El País fuentes políticas. Por lo que si se aprueba el margen de maniobra que tienen es “muy escaso” y la renuncia podría ser un hecho, aunque por ahora no hay resolución al respecto.