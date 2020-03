Delgado sobre rechazo del FA a dar datos: "No es del todo correcto, no es republicano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado se refirió este miércoles al rechazo del Frente Amplio de entregar la información sobre los entes públicos que solicitó Isaac Alfie, director de la Oficia de Presupuesto y Planeamiento (OPP), para hoy que ayudará analizar un ajuste de tarifas.

"En lo personal creo que no contribuye, porque políticamente cada partido puede decir lo que quiera, ahora políticamente dar instrucciones para no dar información al nuevo gobierno nos parece que no es del todo correcto, no es del todo republicano", consideró.

Delgado indicó que no hay una respuesta oficial por parte de los directores frenteamplistas, pero que según una resolución política hay una instrucción que se dio desde el partido de no dar la información que se pidió. "Si eso fuera así la verdad que no es una linda actitud en términos de colaboración", agregó y explicó que resta esperar una respuesta.

Con respecto al tipo de datos que se pidió, el secretario de Presidencia aseguró que se trata de "información técnica" referida puntualmente a la evolución de costos, la evolución de ventas, y más datos de proyección.



"La información que se dio en la transición era hasta febrero de este año", explicó Delgado y agregó que son datos que, les consta, las empresas ya tenían preparados "pero aparentemente hay una instrucción a los presidentes de no enviarla".

"Se pidió información técnica, acá a nadie se le va a pedir que asuma una responsabilidad política que no corresponde", indicó Delgado y agregó que esperarán la respuesta oficial por parte de los directores frenteamplistas al frente de las empresas.

"Nosotros tenemos una voluntad de no solo integrar al Frente Amplio en los entes autónomos sino a la transparencia, a un compromiso y a un control", aseguró.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron a El País que si bien hay una idea de cómo será la suba de los precios, es necesario esperar los informes que les fueron solicitados a las empresas públicas para terminar de afinar los detalles.



Alfie le envió una carta a cada empresa pública solicitando urgente información. En la misiva les pidió información en forma “urgente” para continuar “afinando” números para anunciar en los próximos días un ajuste en el precio de las tarifas. Alfie puso como plazo el día de hoy a las 16:00 horas para recibir “el estudio tarifario solicitado”, amparándose “en la urgencia” existente.



Ayer, el tema fue analizado por el Secretariado del Frente Amplio con la presencia de los directores de la coalición en las empresas públicas. La determinación es responder la nota, pero no aportar información acerca de cuánto deberían incrementarse las tarifas para no pagar costo político por la suba, dijeron fuentes de la coalición de izquierda. Se contestará diciendo que los datos “ya los tiene todos” la propia OPP.