Laura Raffo considera que Pablo Ferreri "no tiene autoridad técnica"

Laura Raffo salió al cruce de las declaraciones del exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, quien dijo que la candidata de la coalición a la Intendencia de Montevideo desconoce las inversiones que ha hecho la administración de Daniel Martínez.

“Me sorprende que Ferreri hable de las obras en Montevideo cuando el shock de infraestructura que prometió Martínez no se cumplió. En 2016 se aprobó el instrumento para hacer obras por casi US$ 100 millones, el Fondo Capital. En 2020 ninguna de estas obras se terminó, ni la de Belloni, ni la de camino Cibils, ni la de San Martín, ni la de Avenida Italia y Centenario. Pasaron cuatro años y no hay shock alguno. Además, la planta preclasificadora de residuos que también se iba a hacer con este dinero ni siquiera se comenzó”, dijo Raffo a El País.



“Respecto a temas financieros, creo que Ferreri no tiene autoridad técnica para hablar, ya que formó parte del equipo económico del gobierno saliente, dejó a Uruguay con un déficit fiscal del 5% del PBI y con una inflación fuera del rango meta”, agregó la candidata de la coalición.

Otra visión

En una entrevista con Radio Universal, Ferreri señaló que “unos 450 millones de dólares se invirtieron en infraestructura en este período, en lo que fue un récord histórico de inversiones en Montevideo, y esto se hizo logrando superávit por tercer año consecutivo. Son obras que la gente ve, no es una entelequia”.