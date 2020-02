Coalición multicolor acusa a Pablo Ferreri de "mentir" y él se defiende

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la recorrida de Laura Raffo por el asentamiento Aquiles Lanza, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, fue uno de los dirigentes del Frente Amplio que acusó a la candidata de la coalición de “desconocer” Montevideo.

Ferreri, quien bajó su candidatura a la Intendencia para apoyar al candidato Daniel Martínez, dijo que “a una o dos cuadras” de la recorrida de Raffo por Malvín Norte “hay una obra que se está haciendo, muy importante, entre los barrios INVE y Aquiles Lanza”.



“Es una inversión de $ 52 millones que se está haciendo en un programa de mejora de barrios que obtiene recursos gracias a los superávits de la Intendencia de los años 2016, 2017 y 2018”, indicó. Y llamó a responsabilidad al Municipio E, cuyo alcalde, Agustín Lescano, pertenece al Partido Nacional.

“Esos $ 52 millones deberían ser complementados con $ 8 millones del Municipio, que todavía no se pusieron”, aseguró Ferreri.



Lescano -y varios representantes de la coalición- aclararon que las soluciones a los problemas de los asentamientos (como ser los realojos) exceden a las potestades de los municipios y son competencia de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Vivienda.

Consultado por El País, el alcalde del Municipio E fue más lejos: “La declaración del subsecretario del Ministerio de Economía es totalmente falsa. El Municipio imputó el dinero comprometido. La licitación continúa y la apertura de sobres se hará el 3 de marzo. Es decir que se cumplió con lo prometido; el dinero está comprometido y se adjudica enseguida”.



“Asumimos un compromiso de invertir $ 8 millones en el INVE 16 en la realización de caminería. Esto empezó a través de una solicitud de los vecinos que fue aprobada por el Municipio. Está dentro del trámite normal, aunque los plazos no son normales. La Intendencia estuvo 6 meses para elaborar los pliegos, lo cual excede ampliamente el tiempo razonable para nosotros”, dijo Lescano.

Varios dirigentes de la coalición criticaron además a Ferreri por “desconocer” las competencias de los municipios de Montevideo, la mayoría de los cuales pertenecen al Frente Amplio.

Las competencias

Andrés Abt, exalcalde del Municipio CH y coordinador de la campaña de Laura Raffo, dijo ayer que Ferreri infiere que los municipios de Montevideo deben hacerse cargo de obras que exceden sus competencias.



“Es una falta de respeto a los que fuimos alcaldes. Los municipios no tienen la fuerza ni el presupuesto para poder atender los problemas de los 330 asentamientos que existen en Montevideo. Sería increíble que se responsabilizara al alcalde del municipio A por los asentamientos que hay en el Cerro. Lo mismo ocurre con los municipios G y F, donde hay una cadena de asentamientos”, dijo en una entrevista en “Desayunos Informales” (Canal 12).

“La Intendencia tiene (un presupuesto) de cerca de US$ 700 millones. Y los municipios tenemos entre US$ 8 y US$ 12 para ejecutar por año. Es imposible tener la infraestructura para atender estas situaciones”, agregó Abt.



Consultado ayer por El País, Ferreri señaló: “Yo lo que dije es que el alumbrado público a nivel barrial, y las calles secundarias, y las obras de pavimento en las vías de tránsito a nivel barrial son responsabilidad de los municipios. Eso es los que está establecido en las competencias de los municipios. Pero no voy a entrar en un ‘dijo fulano-dijo zutano’”.

También Gerardo Sotelo (PI) y Andrés Ojeda (PC), ambos suplentes de Raffo, cuestionaron los dichos del subsecretario del Ministerio de Economía.



“Me sorprende profundamente que Ferreri -que casi es candidato a la Intendencia- no conozca las competencias de los alcaldes y las del intendente. Si fuera como él sostiene, los propios alcaldes del Frente Amplio serían los más perjudicados con la crítica”, dijo Ojeda a El País.



“Por suerte para él, aún está a tiempo de pedirle disculpas al alcalde del Municipio E y al resto de los alcaldes de Montevideo”, agregó.

También el candidato del Frente Amplio a la IMM Álvaro Villar se pronunció sobre la recorrida de su competidora por el asentamiento Aquiles Lanza, aunque lo hizo con una postura conciliadora: “Raffo tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar. Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social”, destacó.

Martínez dijo que no necesita "salir a recorrer barrios" para la elección

Daniel Martínez ingresando a la Huella de Seregni. Foto: Fernando Ponzetto - Archivo El País

Daniel Martínez dijo ayer que no necesita “salir a recorrer barrios” para una elección. De esta manera, el expresidenciable respondió a los dichos de la candidata de la coalición, Laura Raffo, quien le reclamó que se “haga cargo” de los problemas que tiene Montevideo y “dé la cara” ante los ciudadanos que reclaman soluciones a los problemas más acuciantes.



Los comentarios de Martínez fueron realizados durante una recorrida del candidato, aunque este aseguró que lo que estaba haciendo era “ver obras que están en camino”.



El exintendente también fue consultado por Subrayado sobre el ofrecimiento que le hizo Raffo para debatir. “No soy el único candidato del Frente Amplio. Nos reuniremos cuando llegue el momento con los otros compañeros con los cuales trabajamos para sumar, no estamos divididos, y ahí veremos si hay debate o no. Decidiremos nosotros quién debate, no va a decidir el contrincante”, sostuvo.