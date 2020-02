Raffo recorrió el asentamiento Aquiles Lanza y le tiraron piedras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la Intendencia por Montevideo (IMM) por la coalición multicolor, Laura Raffo, recorrió esta mañana el asentamiento Aquiles Lanza.

Raffo fue acompañada por el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el futuro ministro de Desarrollo, Pablo Bartol, y sus suplentes: Andrés Ojeda, Gerardo Sotelo, Gustavo Osta, También estuvieron los ediles Diego Rodríguez, Romina Fasulo, Andrés Abt y Javier Barrios Bove.

"Esto es el Montevideo olvidado. Acá no hay saneamientos. Vimos ratas. No hay iluminación ni limpieza. Hay basurales. Atravesamos el puentecito por el que cruzan los niños para ir a la escuela atravesando una cañada que se inunda y levanta el puente", señaló.

Laura Raffo recorrió el asentamiento Aquiles Lanza. Foto: Leonardo Mainé.

Raffo "agradeció" a Carolina Cosse y Álvaro Villar, candidatos del Frente Amplio, que en el inicio de sus campañas recorrieron Casavalle y al igual que ella hicieron hincapié en las necesidades que presenta esa zona.



"Ellos mismos reconocieron, y agradezco la sinceridad, que hay un Montevideo olvidado y con necesidades urgentes de atender", dijo.



De todos modos, aclaró: "Pero también me pregunto. Hace 30 años que el Frente Amplio está en la gestión del gobierno departamental y en esos 30 años estos problemas no se resolvieron".

En ese sentido, la candidata de la coalición multicolor apuntó contra el exintendente y tercer candidato que presenta el oficialismo: "¿Dónde está Daniel Martínez? Yo no creo que Daniel Martínez se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, saneamiento, iluminación".

Mientras terminaba de hablar con los medios, Raffo y los periodistas que allí estaban presentes recibieron algunas pedradas. "No me voy a asustar por dos piedras", indicó.



"No importa que haya piedras. Lo que importa acá es que hace una hora y media que estamos recorriendo (el asentamiento Aquiles Lanza) con un grupo de vecinos que nos están planteando las dificultades en serio y esa es la realidad", agregó.



"El problema acá son 30 años de una gestión que no atendió estas necesidades", explicó y por eso remarcó que "vinimos a escuchar y a comprometernos a hacer".