Villar se distancia de críticas a Raffo: "Tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar"

Después de que el martes de esta semana la candidata de la “coalición multicolor” para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, recorriera el asentamiento Aquiles Lanza, dos de los tres candidatos del Frente Amplio a la comuna capitalina —Carolina Cosse y Daniel Martínez— criticaron los dichos de la economista durante esa visita.

Entre otros, Raffo aseguró que existe un Montevideo “olvidado” y se preguntó: “¿Dónde está Daniel Martínez? Yo no creo que Daniel Martínez se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, saneamiento, iluminación".

A diferencia de Cosse y Martínez, el otro candidato frenteamplista a la comuna de la capital, Álvaro Villar, expresó este jueves en su cuenta de Twitter que “Raffo tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar”, y agregó: “Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social”.

Raffo tiene derecho a conocer cada rincón de la ciudad que pretende gobernar. Montevideo no está hecho de tribus enfrentadas ni nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social. — Alvaro Villar (@alvillar) February 27, 2020

La primera en responder a Raffo fue Cosse. En rueda de prensa durante una visita a Santiago Vázquez el miércoles dijo que ella no está “descubriendo los barrios ahora” ya que los conoce “desde hace mucho tiempo”.



“Creo que no hay un Montevideo olvidado porque nadie ha hecho más por los más débiles que los gobiernos del Frente Amplio, tanto a nivel departamental como nacional”, agregó.



Por su parte, este jueves Martínez dijo: “Yo, no para una elección, durante 15 o 20 años he recorrido los barrios”. Martínez insistió en que no “necesita” salir a “conocer” Montevideo por una elección. “Lo he hecho por 20 años, conozco las realidades”, afirmó.