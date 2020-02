Cosse salió el cruce de Raffo: "Parece que hay gente que descubre que existe la pobreza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse, candidata para la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, recorrió Santiago Vázquez este miércoles. En rueda de prensa dijo que no está “descubriendo los barrios ahora” ya que los conoce “desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, expresó que “en algunos barrios lo que queda por hacer es muy importante, como en el caso de Casavalle”, mientras que en otros quedan menos y “cosas de otra categoría”.



La candidata para la IMM por la coalición multicolor, Laura Raffo, comenzó su recorrida en el barrio Casavalle el viernes 21 y prometió “hacerse cargo” de los problemas de los vecinos.

Consultada sobre si cree que Raffo recién está conociendo Montevideo, Cosse respondió que sí. “Creo que no hay un Montevideo olvidado porque nadie ha hecho más por los más débiles que los gobiernos del Frente Amplio, tanto a nivel departamental como nacional”.



Además, dijo que “capaz hay un Montevideo desconocido" por Raffo, pero "que nosotros conocemos y nos duele y sobre el cual me comprometo a trabajar”.



“A veces parece que hay gente que descubre que existe la pobreza. Claro que existe la pobreza”, agregó. Además, dijo: “Con todo respeto. La aprecio a Laura. Todo bien. Lo que sucede es que me parece que no es la indicada para la tarea y por eso estamos en partidos diferentes”.



Sobre la situación que vivió Raffo en su recorrida el martes por el asentamiento Aquiles Lanza, donde le tiraron piedras durante una rueda de prensa, Cosse expresó: “Es un hecho lamentable”. A su vez, dijo que espera “que no se repita” ya que “nadie desea eso para nuestro país y para la forma de hacer política”. En la misma línea, comentó que le “parece importante” que “se investigue hasta el final para entender quiénes fueron los responsables”.



En cuanto al relacionamiento entre una posible intendencia del Frente Amplio y un gobierno de la coalición multicolor, dijo que “tiene que ser maduro”. A su vez, la candidata comentó que la política no se debería hacer en “función de los amiguismos o del boliche” porque le parece que esa es una “época que ya pasó”.



Cosse explicó que pondría en el centro “la verdad y el interés general” y que invitará al gobierno nacional a “participar en las cuestiones que le hagan bien a la gente”.