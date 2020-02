Laura Raffo reclamó a Daniel Martínez que "dé la cara" y se haga cargo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la “precampaña” electoral para las elecciones departamentales (se aguarda que la verdadera puja comience tras el cambio de mando del 1° de marzo), la candidata única de la coalición, Laura Raffo, comenzó a endurecer su discurso y la piel para una larga contienda que sabe puede serle ingrata.

En una recorrida realizada ayer por el asentamiento Aquiles Lanza (Malvín Norte, junto al Euskal Erría), Raffo reclamó al exintendente y expresidenciable Daniel Martínez “hacerse cargo” de los problemas que tiene Montevideo y “dar la cara” ante los gobernados que reclaman de sus gobernantes soluciones a los problemas más acuciantes. Martínez se encontraba de viaje, fuera del país.



Raffo también “agradeció” a los otros candidatos del Frente Amplio, Carolina Cosse y Álvaro Villar, por admitir que hay problemas que subsisten tras 30 años de administración frenteamplista, en 15 de los cuales la Intendencia tuvo como aliado al gobierno nacional.



Hace dos semanas que la economista hizo el lanzamiento de su candidatura. Y en este tiempo, en base a su propio aprendizaje y a lo que le sugieren sus asesores, cambió de forma notoria su discurso.



El reclamo al exintendente y el irónico agradecimiento a sus otros dos competidores no fue en balde. A Raffo no le escapa que su principal adversario -en una carrera en la que también sabe no es favorita- es Daniel Martínez. Así lo entienden también en la interna del Frente Amplio, donde se maneja una encuesta que coloca al exintendente encabezando la intención de voto por encima de Villar y Cosse.



Raffo dijo a El País que el mes próximo presentará su programa de gobierno y aseguró que no pretende cambiar su esencia por esta inesperada campeada electoral; aunque también comprende que los montevideanos no siempre votan programas o idoneidades para el desempeño de los cargos. Y que la batalla tiene lugar en la arena política, donde el debate de ideas no es precisamente el protagonista, lo cual le obliga a endurecer el discurso.

Raffo este martes de recorrida por asentamiento de Malvín Norte. Foto: Leonardo Mainé

Por la periferia

Ni bien se anunció el nombre de Raffo como candidata de la coalición, algunos comenzaron a buscar viejos tuits suyos, o a cuestionar la gestión de su padre, Juan Carlos Raffo, exlegislador y ministro de Transporte y Obras Públicas durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle.



La candidata cuenta con un equipo político integrado por sus suplentes Andrés Ojeda (PC), Gerardo Sotelo (PI), José Luis Alonso (Cabildo Abierto), Romina Fasulo (Partido de la Gente) y Andrés Abt (PN). A su vez, la apoya un equipo técnico y otro territorial (para identificar problemas en cada barrio), que le ha marcado una intensa agenda en los últimos días.

Desde que su nombre salió a la palestra, no faltó quien sugiriera que la candidata de la coalición “no conoce Montevideo” y que su zona de interés no iba más allá de los barrios de la costa. Sin embargo, el primer punto que recorrió Raffo fue Casavalle. Y ayer hizo lo propio en los asentamientos Boix y Merino y Aquiles Lanza, donde sorteó con arrojo una breve pero peligrosa lluvia de piedras.



Junto al próximo secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, el designado ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol, sus asesores y otros dirigentes departamentales y zonales, la candidata de la coalición se entrevistó con muchos vecinos.



“Yo no creo que Daniel Martínez se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, saneamiento, iluminación”, dijo Raffo imitando el gesto que tuvo el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio tras el balotaje, cuando sabiéndose perdedor, no reconoció su derrota.

Raffo recorrió el lugar junto a su equipo. Foto: Leonardo Mainé

Pedrea durante una rueda de prensa

En setiembre de 2019, en un acto en Plaza Casavalle, el entonces candidato a presidente del Frente Amplio Daniel Martínez recibió una huevazo que impactó en su cabeza. Ayer le tocó vivir una situación igualmente incómoda -aunque peligrosa- a la candidata de la coalición, Laura Raffo.



Mientras terminaba de hablar con los medios en el asentamiento Aquiles Lanza, Raffo y los periodistas que allí estaban presentes recibieron algunas pedradas. “No me voy a asustar por dos piedras”, indicó. Una rompió el lente de la cámara de David Puig, fotógrafo que trabaja para el Partido Nacional, quien dijo a El País que el accesorio tiene un valor de US$ 2.500 aproximadamente. Otra piedra rozó el brazo de una mujer y una tercera pegó contra una cámara de televisión.



“No importa que haya piedras. Lo que importa acá es que hace una hora y media que estamos recorriendo (el asentamiento Aquiles Lanza) con un grupo de vecinos que nos están planteando las dificultades en serio. Y esa es la realidad”, dijo Raffo, quien nunca abandonó la entrevista pese al incidente.