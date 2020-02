Laura Raffo: "En 30 años, el FA hizo de la basura un problema"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La candidata única de la coalición a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo (46), viene trabajando con varios equipos de asesores y espera presentar su programa de gobierno a mediados del mes próximo.

Cuenta con un equipo político integrado por Andrés Ojeda (PC), Gerardo Sotelo (PI), José Luis Alonso (Cabildo Abierto), Romina Fasulo (Partido de la Gente) y Andrés Abt (PN) como jefe de campaña. A su vez, la apoya un equipo territorial (para identificar problemas en cada barrio) y otro técnico. No proviene del mundo político, sino del empresarial, pero asegura que como emprendedora y mujer, ha tenido que lidiar con todo tipo de problemas y desafíos.

-¿Quién aportó su nombre a la coalición para que fuera discutido y luego aprobado?



-Dijeron públicamente que el presidente electo Luis Lacalle Pou había aportado mi nombre. Sé también que dentro del Partido Colorado había surgido como una opción. Entonces, cuando fue planteado hubo consenso. Eso fue quizás lo que más me llevó a tomar esta decisión, que la tuve que tomar muy rápido. Yo estaba en el ámbito privado cuando me llamaron y me dijeron que había cinco partidos que me querían pedir que hiciera esto, que apelaban a mi vocación de servicio. Es una responsabilidad grande y un desafío enorme.

-¿Qué sintió cuando, ni bien se anunció su nombre, algunos comenzaron a buscar viejos tuits suyos o a cuestionar la gestión de su padre, Juan Carlos Raffo, como ministro de Transporte y Obras Públicas?



-Soy una persona pública desde hace tiempo y estoy acostumbrada. En el mundo de las redes sociales hay gente que ni siquiera aparece con su nombre y que convierte todo en un partido de buenos y malos. No es agradable obviamente, pero tampoco es importante. A mí me sorprendió dentro de las redes que hubo usuarios que se apropiaron de mi currículum, que entraron a Linkedin y le hicieron una captura de pantalla. Y que contestaban pegando mi currículum. No tuve ni que salir a defenderme.

-Uno de los temas que puso sobre la mesa como preocupación es la seguridad pública. No es estrictamente una competencia de la IMM al existir un Ministerio del Interior ¿Su idea es enfocarse en mejorar la iluminación y los espacios públicos o está pensando en una mayor fuerza policial al servicio de la Intendencia?



-Lo que estamos planteando es que desde las competencias de la Intendencia, que no planteamos cambiarlas, colaboremos a darle al montevideano más seguridad. Es muy básico: la persona sale de su casa a tomarse el ómnibus a la parada, a veces lo hace de madrugada y camina por su cuadra mal iluminada con el temor de que la asalten. Llega a la parada del ómnibus y si tiene la suerte de que pase con una frecuencia relativamente rápida, se sube. Pero a veces tiene que esperar 15, 20 minutos o más. Y todo eso configura una situación de inseguridad que le compete a la Intendencia. Estamos hablando de iluminación, de mayores frecuencias en el transporte, de que haya una convivencia sana en las plazas y los espacios verdes. Esto se puede sumar a las competencias del Ministerio del Interior. En el programa del gobierno electo se habla de acercar o devolver gente a las comisarías barriales. Si se trabaja en conjunto, se puede lograr que el montevideano esté más seguro. Creo que es fundamental la coordinación con el gobierno central. Por eso estuvimos casi una hora reunidos el otro día con el presidente electo, hablando de estos temas.

-¿Cómo se soluciona el problema de la basura?



-Creo que lo más importante es reconocer que hay un tema con la basura. En 30 años el Frente Amplio hizo de la basura un problema. Si hoy seguimos hablando de basura es porque no se pudo resolver. En cada campaña electoral departamental vuelve a surgir como problema y se vuelven a plantear soluciones. Hay dos partes. La primera es el montevideano que manipula la basura. Y otra es el gobierno departamental, que se tiene que hacer cargo. Nosotros no le podemos pedir al montevideano, por más que tenga conciencia ecológica y quiera hacerlo, que clasifique cuando la Intendencia no otorga una red de recolección de residuos clasificados ni los lleva a distintas plantas de procesamiento. En la usina de Felipe Cardoso se apilan montañas de basura que después se apisonan sin que se les extraiga ninguna riqueza, cuando en la basura hay riqueza. Han tenido que expropiar más terrenos para seguir colocando montañas de basura. En 30 años se hizo un problema con la basura.

En la usina de Felipe Cardoso se apilan montañas de basura que después se apisonan sin que se les extraiga ninguna riqueza, dijo Raffo. Foto: F. Flores.

-¿Y los problemas de transporte? ¿Tienen solución?



-Cuando el montevideano se levanta para ir a trabajar quiere tener un transporte público que pase cerca, en la frecuencia adecuada, y que lo deje relativamente cerca de su trabajo. Y después de trabajar ocho horas, no quiere estar apretado en un ómnibus y demorando más de una hora para llegar a su casa. No es un problema que se resuelva con facilidad, pero está instaurado. Hay 5.000 paradas, 1.600 ómnibus circulando por Montevideo de cuatro empresas y cooperativas diferentes. Entonces, hay que hacer un diseño de ese sistema que sea eficiente y sobre todo que no le robe tiempo de vida los montevideanos.

-¿Cuáles son las principales necesidades en la periferia de Montevideo?



-Los municipios más al norte de Montevideo tienen necesidades más fuertes, básicas, que hay que contemplar. Por eso vamos a empezar la campaña territorial por esos municipios. Ya nos estamos nutriendo de información. Y ahí las personas no solo reclaman por temas de limpieza, iluminación y frecuencias de transporte. Reclaman mucha seguridad. Hay 330 asentamientos en Montevideo, son 37.000 viviendas. Reclaman que algunas plazas muy lindas que se han hecho son constantemente vandalizadas o no tienen el mantenimiento adecuado. A mí lo que más me importa es escuchar la voz de los vecinos, de los montevideanos. Siempre traté de estar cerca de la gente, porque el no haber estado en política partidaria no quiere decir que no te preocupen las necesidades de la gente. Lo hice a través de iniciativas de responsabilidad social en las empresas en las que trabajé y con campañas de voluntariado. Pero ahora más que nunca quiero ponerle el oído a las personas. Ya nos reunimos con ediles y concejales de los municipios del Norte que nos están contando esto. Pero lo quiero ver con mis propios ojos, por eso estamos iniciando en pocos días una campaña territorial, para que los vecinos puedan plantear sus problemas y que les demos soluciones prácticas.

Laura Raffo, candidata a la IMM por la coalición multicolor. Foto: Leonardo Mainé

De la charla TED al discurso político Laura Raffo es una de las mujeres más influyentes del país; economista, comunicadora, empresaria y conferencista.



Desde hace años ha explicado a un vasto auditorio los entresijos de la economía. Y en un mundo claramente dominado por varones, no ha tenido reparos en marcar las discriminaciones de las que las mujeres suelen ser objeto.



Fue economista de referencia y representante de imagen de SURA entre 2013 y 2017, e integró el Directorio del Banco Santander desde febrero de 2018 a febrero de 2020.



Es economista y MBA y se ha consolidado como referente en el análisis económico gracias a su columna semanal en el noticiero central de Telemundo 12.



En 2019 fue reconocida como la octava líder empresarial de mejor reputación corporativa de Uruguay por la investigadora internacional Merco y el diario El País, destacándose su labor en el desarrollo del ecosistema emprendedor local.



Desde Endeavor, desarrolló junto al BID el programa Más Emprendedoras que benefició a más de 4.200 uruguayas.



También integró el Consejo Directivo de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) de la cual es miembro fundadora.



En 2016 publicó su primer libro, “La economía al alcance de todos”, editado por Penguin Random House, que fue best seller ese año y ya lleva varias ediciones.



Pese a que proviene de una familia vinculada a la política (su padre Juan Carlos Raffo fue diputado, senador y ministro de Transporte y Obras Públicas), ella se encuentra incursionando en un mundo nuevo.



“Estoy muy acostumbrada a subir a un escenario, pero para dar charlas en temas de gestión o de Economía. Lo que más me impresionó el otro día cuando llegué al Club Cordón fue que se juntaron entre 1.500 y 2.000 personas. Y cuando yo llegué, la gente me abrazó. No me lo esperaba. Esa fue la gran diferencia que sentí comparando con otras charlas que he dado”, sostiene.