"No la teníamos en el radar", dijo Daniel Martínez sobre la candidatura de Laura Raffo

Los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo —Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar— llegaron este miércoles hasta la sede central del Pit-Cnt para participar del homenaje que la central sindical realizó al presidente Tabaré Vázquez.

Luego del acto, Martínez fue consultado en rueda de prensa sobre quien será su adversaria por la denominada “coalición multicolor”, la economista Laura Raffo.

Ante la pregunta de si Raffo será “competencia” para el Frente Amplio en la capital, Martínez —quien ya fue jefe comunal de Montevideo en el anterior periodo— respondió que “eso lo va a decidir la gente el 10 de mayo”.

En tanto, consultado acerca de si lo había sorprendido la candidatura de Raffo —anunciada la semana pasada— dijo: “No la teníamos en el radar, pero vamo’ arriba”.

En sus primeras apariciones públicas tras el anuncio de su candidatura la economista ha hecho énfasis en la mejora de la seguridad en Montevideo. Martínez dijo que “sin duda” es una preocupación de los montevideanos y que “la calidad de vida de los ciudadanos también es tener una vida segura” por lo que “hay que buscar trabajar para sumar”.

Cosse, por su parte, también fue consultada sobre la candidatura de Raffo esta tarde, pero decidió no opinar al respecto.



Sobre el reconocimiento al presidente, comentó que lo vivió “muy emocionada” y que cree que “esta es una de las cosas” que luego le podrá contar a sus hijos, a sus nietos y a los que vendrán.



Ante la pregunta de si ve a Vázquez —primer intendente del Frente Amplio de Montevideo— como un ejemplo en gestión departamental contestó: “Sí, claro”. Además, expresó que es un ejemplo como político, “como una persona que cambia la vida de la gente”.



En cuanto a la postura de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), sindicato que no apoyó el reconocimiento, expresó que “están en total libertad de participar o no en los homenajes”.



Además, Cosse hizo referencia al borrador de la ley de urgente consideración que presentó el gobierno electo el 22 de enero. La exministra de Industria dijo que, por su extensión, es “imposible de estudiar en profundidad y en condiciones razonables, con razones fundadas”.



Por último, expresó que “se percibe un futuro complejo en términos políticos” y, en ese marco, cree “importante la política que se aplique en la ciudad de Montevideo para seguir construyendo futuro y protegiendo terrenos logrados y, por supuesto, encarar las cosas nuevas que hay que hacer”.



En tanto, Villar comentó que los 30 años del gobierno del Frente Amplio en la capital han “transformado” al departamento. “Pero, sobre esa transformación, ahora hay que pegar un salto que, gracias a todo eso acumulado, (será) un salto mucho mayor”, agregó.

“La ciudad no se merece un vuelo en piloto automático sino un salto en la calidad de los servicios, en la atención que brinda la intendencia a la población”, comentó el candidato.

En relación a la mejora de la seguridad en la capital, Villar indicó que “se debe cambiar la forma en la que nos relacionamos, la convivencia; si queremos mejorar la seguridad tenemos que mejorar la convivencia y hay que trabajar mucho con la cultura y el deporte para ello”.