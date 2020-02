Dirigentes de COFE, Adeom y la FOEB boicotean el acto del Pit-Cnt a Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt le realizará esta tarde un homenaje al presidente Tabaré Vázquez en reconocimiento a su segunda administración, sin embargo, hay dirigentes sindicales que como no están para nada de acuerdo con la decisión de la cúpula de la central de trabajadores, no asistirán a ese acto.

Algunos de los integrantes de la corriente minoritaria “En Lucha” no concurrirán porque entienden que el Pit-Cnt no debe intervenir en actos políticos partidarios. La decisión evidenció una vez más la fractura entre esta corriente y la mayoritaria que integran comunistas y “Articulación”.



La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, dijo a El País que “esto es una perla más de la falta de independencia de clase” de la central de trabajadores. Para la dirigente municipal, el acto “no tiene motivo”, dado que el 28 de febrero “los frenteamplistas van a poder reconocer” a Vázquez.

Ripoll señaló que la propuesta que se presentó en el Secretariado Ejecutivo del pasado miércoles “fue traída de los pelos”. Pero ella no será la única dirigente sindical que no estará en el acto. Tampoco irán el dirigente de la Confederación de Organizaciones y Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, ni el presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira, quien manifestó a El País que no comparte la invitación; “coherencia en el discurso y acción”, se limitó a comentar. Sin embargo, el dirigente Martín Pereira (presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública) que también integra “En Lucha” sí estará, aunque hubiera preferido que el homenaje hubiera sido planteado luego del 1° de marzo.

En el Pit señalan que el acto a Vázquez es “en reconocimiento por su intachable comportamiento democrático, su apego al desarrollo inclusivo del país y por el impulso desarrollado durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo en apoyo a la ampliación y defensa de derechos de la clase trabajadora”. Pero muchos sindicatos no lo comparten. La Unión Ferroviaria por ejemplo, advirtió en un comunicado que “hemos padecido este mandato de Vázquez” porque, entre otras cosas, “se privatizaron 250 kms de la vía férrea” y se “desmanteló AFE”.



Otro de los sindicatos que rechazó el planteo fue la Asociación de Funcionarios Postales de Uruguay (AFPU) que señaló que “no convocan, ni asisten a homenajes a quienes impulsaron la ley de riego, a los que aplicaron el decreto 401 y el decreto antipiquetes”, indicaron en un comunicado.