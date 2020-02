¿A qué presidentes Lacalle Pou no invitó para el acto de asunción del próximo 1° de marzo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo Luis Lacalle Pou ya definió que en su ceremonia de asunción del mando del 1° de marzo, no estarán presentes los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; el de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el de Nicaragua, Daniel Ortega.

La decisión se adoptó porque ninguna de esas naciones "es una democracia plena", respondió ayer el futuro canciller Ernesto Talvi al ser consultado tras una reunión que mantuvo con el presidente electo Luis Lacalle Pou.



Fuentes políticas informaron a El País que la decisión ya está tomada y que no está claro si la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, podrá asistir a la ceremonia por el “calendario electoral”. Por otro lado, Cancillería y el futuro presidente no definieron si invitarán o no al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Este martes, dos días antes de su reunión en Brasil con el canciller de ese país, Talvi, dijo en rueda de prensa que conversaron con Lacalle acerca de los “temas más relevantes de las relaciones internacionales actuales y en particular de temas concernientes a América Latina”. Además, en relación a su encuentro con el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, comentó que irá “con una agenda bastante abierta, pero con algunos temas que se caen de maduro”, entre los que mencionó el funcionamiento del Mercosur.



“Vamos a hablar del Mercosur y del futuro del Mercosur, de la dinámica de las negociaciones comerciales, de las políticas de frontera, que para nosotros son algo muy importante, y de nuestra intención de fortalecer a la OEA como el organismo regional multilateral en el cual debieran tratar de procesarse la mayoría de los diferendos”.



Talvi escribió en Twitter que recibió la invitación de su par argentino Felipe Solá y que “espera concretar la visita en los próximos días”.