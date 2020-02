Raffo se reunió con Lacalle Pou: ¿qué consejo le dio el presidente electo a la candidata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un día después de realizar el acto de lanzamiento de su candidatura a la Intendencia de Montevideo por la “coalición multicolor”, Laura Raffo se reunió este miércoles con el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

A la salida de ese encuentro, la economista dijo que entre otras cosas discutieron temas de “coordinación” entre el gobierno nacional y el de la capital.

“Hay temas que se pueden coordinar”, dijo Raffo en rueda de prensa, y nombró asuntos como los asentamientos, la vivienda, la seguridad y la salud.

“Tenemos que garantizar que los esfuerzos no solamente van a estar puestos en las competencias específicas” de la Intendencia de Montevideo, comentó.

Consultada acerca de cómo se hará esto en un contexto de recorte anunciado del gasto para enfrentar el elevado déficit fiscal que tiene el país, Raffo dijo que las “restricciones económicas” no implican que no se puedan lograr “cosas mejores”.

La apuesta de un eventual gobierno dirigido por ella, dijo, no es “pedir más dinero” al gobierno central sino lograr una “mejor coordinación”.

Ante la pregunta de qué consejo le dio Lacalle Pou durante la reunión, Raffo dijo: "Me dijo que tuviera mucho empuje, muchas ganas y que fuera como soy, genuina".

"Mis definiciones específicas sobre cada uno de los temas que le interesan a los habitantes de Montevideo —seguridad, limpieza, iluminación, y todos los temas que tiene que tomar la intendencia— las van a tener en completo cuando terminemos de elaborar ese programa", comentó Raffo.

"La mezcla entre servicios que provee la intendencia y cuáles proveen terceras empresas también va a estar definido en el programa", indicó en relación a las tercerizaciones.

Consultada acerca del relacionamiento con el sindicato municipal, Adeom, la candidata sostuvo: "Quiero conocer a Valeria Ripoll, me parece una mujer luchadora", en relación a la secretaria general del sindicato. "Le encontré puntos en común conmigo. A las mujeres siempre nos etiquetan. A ella la critican por las uñas esculpidas, a mi me critican si uso tacos. Vamos a dejar de ponernos etiquetas y a juntarnos a charlar para entender. Para mi los funcionarios municipales tienen que ser parte de la solución a los problemas. No los veo como parte del problema sino como parte de la solución", añadió.