Laura Raffo será la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición

La coalición multicolor llegó a un acuerdo luego de semanas de idas y vueltas para encontrar el nombre que les permita dar la puja por la Intendencia de Montevideo. La candidata será la economista Laura Raffo, confirmaron a El País fuentes políticas.

Raffo, de 46 años, no se presentó en ninguna lista en las elecciones pasadas por lo que podrá utilizar el lema del Partido Independiente, que es el que acordó la coalición que elegirá para las departamentales.

Es la primera vez que los partidos de la oposición —Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Cabildo Abierto— candidatean a la intendencia de la capital a una mujer.

Los otros nombres La coalición multicolor también terminó de acordar este martes quiénes serán los nombres que seguirán en la escala jerárquica a Raffo en caso de ganar la Intendencia de Montevideo: el abogado Andrés Ojeda (Partido Colorado); el periodista Gerardo Sotelo (Partido Independiente); y una tercera persona de Cabildo Abierto.

En junio de 2016, entrevistada por Tv Show, Raffo dijo que ya le habían ofrecido hacer política, pero que rechazó la oferta porque "hay una mala visión de los políticos; está ese 'dale y pegale' al político" Y concluyó: "Por eso no me he animado, capaz que en el futuro sí".



¿Quién es Laura Raffo?

Raffo es MBA, columnista en Telemundo, empresaria, conferencista y activa feminista. “Por supuesto que soy feminista, hay diversos movimientos dentro del feminismo, con el más radical quizás no coincido, pero para mí el feminismo es tan sencillo como decir: tenemos que tener igualdad de oportunidades y derechos, creo que nadie puede no estar de acuerdo con eso, ningún hombre ni ninguna mujer, y creo que con lo que se polemiza es con la forma de pelear por esos derechos”, dijo en entrevista con El País meses atrás.



La candidata por la coalición multicolor a la intendencia de Montevideo proviene de una familia vinculada al Partido Nacional. Su padre, Juan Carlos Raffo, fue diputado, senador y ministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. “Yo nací en el año de la dictadura, en el ‘73. Vi a mi viejo laburar por la restauración de la democracia, a mí me llevaban a los actos y nos corrían los milicos con los palos, entonces me crié en una etapa muy especial del Uruguay, en la cual se estaba tratando de retornar a la democracia”, relató al recordar su infancia.



Su etapa laboral la inició en la consultora Manpower, donde se hizo cargo del área que gestionaba recursos humanos en materia de puestos gerenciales. Luego pasó a Microsoft. Posteriormente trabajó en otras empresas -como PGG Wrightson, donde se desempeño como gerenta de recursos humanos- que le permitieron acompasar su carrera profesional con la vida familiar tras la llegada de mellizos. También pasó a integrar Endeavor, que apoya el emprendedurismo, en donde es consejera entre otras de las participaciones que tuvo en el mundo empresarial privado. Fue socia directora de TAO, empresa de medios y marketing digital que, entre otras, gestiona la representación de ESPN para Uruguay y Paraguay.



Además, desde marzo de 2018 integra el directorio del Banco Santander Uruguay.

En 2019 fue reconocida como la octava líder empresarial de mejor reputación corporativa de Uruguay por la investigadora internacional Merco y el diario El País, destacándose su labor en el desarrollo del ecosistema emprendedor local.

En 2016 publicó su primer libro “La Economía al Alcance de Todos”.