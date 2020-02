Ojeda sobre el FA: "Si con 15 años estaban achanchados, con 30 'agarrensen' de las manos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés Ojeda, primer suplente de la candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición, Laura Raffo, dijo este miércoles a El País previo a la votación de la Convención del Partido Colorado —que finalmente aprobó votar bajo el lema Partido Independiente en las elecciones de mayo— que en las departamentales "se replica el balotaje en noviembre. Es la misma dicotomía: continuidad o cambio".

En tanto, consideró que en este caso es "mucho más continuidad" porque son "30 años (de gestión del Frente Amplio en la IMM), entonces si con 15 estaban achanchados (aludiendo a los años de gobierno nacional del Frente Amplio), con 30 agarrensen (sic) de las manos", aludiendo a la canción del mismo nombre del compositor venezolano José Luis "Puma" Rodríguez.

Ojeda señaló también que la coalición para estas elecciones departamentales "elige replicar la fórmula que la llevó al gobierno para Montevideo", lo que consideró "muy inteligente, que en el fondo está compactando por lo menos tres candidaturas en una".

"Le interpelamos el paradigma al Frente Amplio: le pusimos una mujer, joven, formada, en formato candidatura única", enfatizó.

"La coalición multicolor muestra un nivel de unidad por lo pronto mucho más grande que el FA. Otra que programa único, candidatura única", subrayó. Sobre Raffo reiteró en varias oportunidades que "entusiasma mucho".

Además, dijo que el Frente Amplio publicó hoy sus listas de suplentes "en respuesta a la movida nuestra y a cómo estructuramos la elección".

Respecto a la estrategia que sigue adelante la coalición dijo que "naturalmente" Raffo la "encabeza, es la candidata". Sin embargo, dijo que las suplencias en este caso "no van a ser las suplencias normales" porque van "a tener un nivel de actividad mayor quizá, y una visibilidad mayor que la que tienen habitualmente los suplentes".

De cara a la campaña para ganarle al FA, que ostenta desde 1989 la intendencia capitalina, destacó: "Yo no me voy a achicar. Acá nadie perdió antes de competir nada. El Frente Amplio empezó la elección pasada con la elección ganada y ahora terminó perdiendo. Los partidos se juegan, yo me tengo toda la fe del mundo".

Remitiéndose nuevamente a la campaña electoral que terminó con la victoria de Luis Lacalle Pou, producto de la alianza de los partidos de oposición, sostuvo: "Lo que le decíamos en la campaña que la seguridad se puede solucionar, ahora le decimos que la basura también se puede solucionar".

En esa línea, Ojeda manifestó: "Creo que la gente se merece algo mucho mejor. Se merece que le cuenten que puede tener algo mucho mejor de lo que hoy tiene".

Además de Ojeda, el segundo suplente de Raffo es el periodista Gerardo Sotelo (Partido Independiente). El tercero es José Luis Alonso, en representación de Cabildo Abierto, y la cuarta suplente es Romina Fasulo por el Partido de la Gente.