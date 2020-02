Lacalle destrabó la negociación y Laura Raffo le competirá al Frente Amplio en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Lacalle Pou pensó en Laura Raffo el sábado. Hacía varias semanas que los partidos de la coalición no lograban acuerdo, y el tiempo se agotaba. “El reloj de arena ya dio vuelta hace rato”, comentó uno de sus asesores en referencia a que no había más lugar para estirar la decisión.

Por eso el futuro mandatario -que lideró todas las negociaciones- le comentó del nombre a su grupo cercano de dirigentes blancos. Lo aceptaron y salió a convencer a la economista que ocupó un alto cargo en el banco privado Santander.



Pero antes lo fue chequeando con los líderes de la oposición. Primero con el colorado Ernesto Talvi, luego con Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, Pablo Mieres del Partido Independiente, y luego con Edgardo Novick del Partido de la Gente.



Incluso, Lacalle Pou completó la formula de la propuesta detallando que los suplentes de la postulante a la Intendencia Municipal de Montevideo serían dirigentes de cada uno de los partidos de la coalición.



Todos aceptaron. Incluso en la noche del domingo también tuvo el “Si” de Raffo, pero restaba negociar asuntos paralelos vinculados al financiamiento de la campaña, concretar los nombres de cada partido para integrar la lista de suplentes, y buscar una alternativa de futuro para los postulantes en el caso de no ganar la elección municipal.

Es que es más que altamente probable que el Frente Amplio vuelva a ganar el gobierno de la capital, como lo viene haciendo desde 1990 cuando el líder frenteamplista Tabaré Vázquez resultó electo intendente.

“La Coalición multicolor ha decidido impulsar la candidatura de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo. Será acompañada por un equipo de todos los partidos que forman parte de la misma”, escribió en su cuenta de la red social Twitter Luis Lacalle Pou.

Así se oficializó ayer a las 16:23 de la tarde, lo que desde la mañana estaba en boca de varios dirigentes de la oposición.



El comentario que les dejaba dudas era cómo la economista estaba dispuesta a dar un paso al costado de la actividad privada por una aventura política en la que sabe que arranca con chances bajas de triunfo.



Ese fue justamente el punto que demoró el anuncio. Pues las charlas entre el presidente electo y la economista en los últimos días apuntaron a buscar un plan B y que la economista pase a formar parte de las filas de jerarcas en el futuro gobierno de coalición.

“Muy orgullosa y honrada de que los 5 partidos de la coalición confíen en mí y en el equipo designado para este gran desafío. Agradecida también con todos los comentarios afectuosos. Esperaremos a que se ratifique en las convenciones para dar el puntapié inicial de la campaña”, respondió la economista Raffo también a través de su cuenta de Twitter acompañando su texto con un emoticón (dibujo) de un brazo haciendo fuerza.



El proceso de Lacalle Pou.

El trabajo de Lacalle Pou terminó ahí. Ahora vuelve de lleno a trabajar en la transición para asumir el 1° de marzo.



Un objetivo para el que diseño un plan global, y lo ejecutó minuciosamente para ganar la elección y convertirse en presidente. Incluso, su plan tenía una figura pensada para competirle al Frente Amplio el gobierno en Montevideo. Pero ese plan se le derrumbó con la negativa de Sebastián Bauzá.

Eso llevó a que la decisión de la coalición se arrastre desde hace casi un mes y en las últimas semanas las idas y vueltas transformaron el tema casi en una novela, con una extensa danza de nombres. En las charlas informales y negociaciones se habló del expresidente de la AUF Sebastián Bauzá, el periodista Gerardo Sotelo, el exdirigente aurinegro Juan Pedro Damiani, el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, el próximo canciller Ernesto Talvi, el excandidato presidencial Edgardo Novick, el diputado Jorge Gandini, la propia vicepresidenta electa Beatriz Argimón, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak, entre otros.



Gran parte de ese alboroto se dio mientras el futuro presidente descansaba en La Paloma.



Pero fue en el mismo balneario que el líder blanco se despidió de su militancia y dirigencia en el tradicional encuentro herrerista donde pasó un firme mensaje político.

El sábado 25 de enero pidió calma. “Vamos a desdramatratizar este proceso. También les digo: yo en Montevideo quiero concertar porque si no, no le vamos a ganar al Frente Amplio”, dijo y como Director técnico mandó sus consejos.



“Lo primero que tenemos que hacer es el silencio. Con silencio y paciencia, levantando los teléfonos, hablando”, aclaró y se puso a la orden para negociar, como así ocurrió.

Mientras el Frente Amplio negociaba y avanzaba en la definición de sus candidatos a inicios de enero, también con sus vueltas de tuerca inesperadas como la postulación del exintendente Daniel Martínez, el tema casi no se discutía en la coalición. El único tema por aquellos días era la integración del gabinete y otras definiciones del gobierno electo.



El 9 de enero Lacalle recibió a Talvi y al expresidente Julio María Sanguinetti, quien confirmó que aspiraban a reeditar la coalición para las elecciones departamentales. Y opinó: “Hoy se puede dar la batalla de Montevideo como se dio la batalla del país”.

La coalición busca ganarle el gobierno de Montevideo al Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli

La idea inicial de Lacalle Pou era ofrecer a Bauzá como candidato único y además el expresidente de la AUF era aceptado por los otros cuatro partidos políticos. Pero dijo que no y se mantuvo firme, a pesar de que le insistieron. La negativa de Bauzá complicó el panorama.



Entonces los colorados pusieron sobre la mesa el nombre del periodista Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, quien en primera instancia había aceptado el ofrecimiento. Pero a Cabildo Abierto no le gustó la idea y Sotelo se terminó bajando.



El propio Manini se postuló y en el acto de Un solo Uruguay el 23 de enero dijo que se precisaba “una candidatura con respaldo” y de “peso”. Propuso su nombre, pero dijo que debía ser aceptado por los demás socios de la coalición, lo cual no sucedió. Los colorados, de hecho, manejaron entonces el nombre de Talvi, pero la idea era más bien una reacción a la postulación de Manini, en una puja en la interna de la flamante coalición.

Después los colorados plantearon la idea de que Chediak fuera el candidato de consenso. Blancos e independientes lo aceptaron, pero Manini Ríos lo vetó. Incluso Lacalle Pou se sentó mano a mano con el general retirado para insistir con la idea. Pero no hubo caso.

Después se reflotó la idea de candidaturas múltiples, también bajo el lema del Partido Independiente. La propuesta era salir a competir con un colorado, un blanco y un candidato de Cabildo Abierto. Pero el Partido Independiente transmitió que su lema se ofrecía solo para una candidatura de consenso. Si eran tres, uno de debía ser del partido liderado por Mieres.



Así las cosas, volvió a ser prioridad la elección de una candidatura única y el viernes pasado se reunieron Talvi y Manini para limar asperezas y trabajar en busca de un candidato, ya cuando los plazos apremiaban.



En medio de todo eso se barajó el nombre del exlíder colorado Pedro Bordaberry. El problema era que el senador está en retirada de la escena política partidaria y volvió a decir que no.

Los cuatro que la acompañarán La coalición también terminó de acordar quiénes serán los suplentes de Laura Raffo : el primero será el abogado Andrés Ojeda (Partido Colorado), el segundo el periodista Gerardo Sotelo (Partido Independiente), el tercero José Luis Alonso (Cabildo Abierto) y la cuarta Romina Fasulo (Partido de la Gente). El siguiente paso será que las convenciones departamentales de blancos, colorados, cabildantes y de la Gente, aprueben votar bajo el lema Partido Independiente, ya que en la elección interna no lograron habilitar el Partido de la Concertación. La Convención del partido Independiente se reunirá el domingo para aprobar la candidatura de Raffo.