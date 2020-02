El nombre de Pedro Bordaberry volvió a manejarse para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ideal de blancos, colorados, cabildantes e independientes es competirle al Frente Amplio en Montevideo con una candidatura única. Una figura que los englobe a todos. El problema es que conseguir el nombre que los represente, o al menos que no los incomode, se tornó complejo en los últimos días. A la angustia se agrega que el Frente está en su situación más débil en los últimos 30 años, según han establecido distintos líderes.

Pero el presidente electo, Luis Lacalle Pou, tiene la esperanza de tratar de convencer a uno que podría reunir las condiciones para que acepte el resto: que pueda presentarse bajo cualquier lema, que sea conocido por la ciudadanía, que tenga ciertas aspiraciones políticas, que le seduzca la idea de llegar al sillón del gobierno capitalino, y que no reciba el rechazo de los cinco partidos de la oposición.



Por eso la lista es muy reducida. Y en la cabeza del líder blanco hay un nombre. Pedro Bordaberry. El problema es que el senador colorado está en retirada de la escena política partidaria. Por eso no compitió en las pasadas elecciones, y cuando amagó a volver no lo dejaron en su propio partido.



De todas formas, las charlas telefónicas, los mensajes de WhastApp, se mantienen hasta último momento para ver si se alcanza el acuerdo.

De lo contrario, la idea es salir a pelear con candidaturas múltiples dentro del lema Partido Independiente. Pero para eso hay que hacer entender a los liderados por Pablo Mieres que la estrategia es con un blanco, un colorado y un dirigente de los liderados por el excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos. En ese esquema no habría lugar para un postulante del Partido Independiente, pero sí se catapultaría el lema y se llenaría la lista con nombres de filas del partido identificado con el color amarillo para buscar bancas en la Junta Departamental.



El problema es que Pedro Bordaberry no quiere. Y su “No” parece firme e indeclinable. Tiene razones de peso para mantener su posición: un contrato con un club del fútbol inglés que lo colocaría en la agenda mundial del deporte. Ese contrato le impediría postularse a cargos políticos. De todos modos, hay dirigentes que creen que esa decisión puede variar.



Es en ese marco, es que comienza a sonar el nombre de un blanco que no apareció en las últimas elecciones: Graziano Pascale. Se trata de un periodista de dilatada trayectoria que en los últimos años ha ocupado lugares en tertulias de radio y televisión.

Pascale tendría el visto bueno de al menos una parte de los blancos, otra de los colorados y Cabildo Abierto. Consultado ayer por El País, el periodista prefirió no hacer comentarios dado que no había recibido ningún llamado que confirmara esa posibilidad. En las próximas horas se mantendrán diversas reuniones para intentar destrabar la situación que lleva días en el intercambio de opiniones de dirigentes.

Colorados votan si van en lema común

La Convención Nacional del Partido Colorado se reúne hoy para someter a votación la decisión de acordar con otros partidos la eventual utilización de un lema que no sea el suyo para las elecciones departamentales. De resultar afirmativo eso habilitará comparecer a la elección por la IMM junto al resto de la coalición. La Carta Orgánica colorada exige que este tipo de decisiones se apruebe con las dos terceras partes de la Convención de 600 miembros. Por ello, esta iniciativa se someterá a votación. Está previsto que la Comisión Electoral instale mesas receptoras de votos en todo el país aunque el asunto trate únicamente de la elección en el departamento de Montevideo.