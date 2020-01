Pablo Mieres bloqueó salida para la concertación en la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Falta el nombre. El candidato, la candidata. Ese “iluminado” que los partidos de la coalición necesitan para encolumnarse detrás de él y salir a pelearle al Frente Amplio el gobierno en Montevideo. Por eso, la idea de candidaturas múltiples tomó fuerza en los últimos días entre blancos, colorados y cabildantes, para votar en conjunto bajo el lema del Partido Independiente y también sumar allí al Partido de la Gente.

La propuesta era salir a competir con un colorado, un blanco y un candidato de Cabildo Abierto. Pero el veto a esa idea de los liderados por el futuro ministro de Trabajo Pablo Mieres truncó una posible salida al enredado escenario de la coalición en Montevideo.



Así lo explicaron dos dirigentes blancos y uno colorado a El País en la tarde de ayer. La falta de un nombre de consenso para los cinco partidos de la oposición ha dificultado la situación.

De todos modos, la propuesta del presidente electo Luis Lacalle Pou -que asumió fuerte protagonismo de las negociaciones- consiste en que, si no se logra concertar, será imposible ganarle la intendencia al Frente Amplio. Incluso sus dirigentes sostienen que se perdería terreno ganado, tras el triunfo en dos alcaldías en la pasada elección municipal en Montevideo en 2015. Lacalle cree que, ante la ausencia de una única figura de consenso, hoy es más factible lograr un acuerdo por una triple candidatura, según supo El País.

Uno de los dirigentes blancos consultados se molestó con el rechazo del Partido Independiente a la propuesta de tres candidaturas, porque entiende que el grupo de Mieres esta ejerciendo demasiada presión para el peso electoral que ha logrado en la pasada campaña. “Lograron tres votos, tienen un ministro, y no son capaces de aportar el lema si no tienen ellos un candidato. No se puede tener la chancha y los cuatro reales siempre en política”, dijo un dirigente que estará en el gabinete ministerial a partir del 1° de marzo.



El informante se mostró muy molesto por el escenario, pero dijo que de todos modos se quiere trabajar con cautela y en silencio para evitar herir sensibilidades.

Con este panorama como telón de fondo, la opción de lograr un candidato de consenso sigue en pie, aunque los plazos apremian y quedan solo 10 días. El líder colorado y futuro canciller Ernesto Talvi le pidió una reunión al general retirado Guido Manini Ríos, que se concretó ayer en la sede de Ciudadanos en Pocitos. Ambos han tenido algunas rispideces y encontronazos, incluso desde la campaña electoral pasada.

Talvi quedó conforme con los resultados: logró que el líder de Cabildo Abierto acepte ir por el lema Partido Independiente y que la “prioridad número uno” de ambos líderes es encontrar un candidato “fuerte y único” de consenso para competir en las elecciones departamentales.



“Soy muy optimista de que vamos a encontrar a la persona adecuada”, dijo Talvi en ronda de prensa. Tras la reunión también quedó claro que el nombre del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, propuesto por el Partido Colorado, no corre porque no es aceptado por Cabildo Abierto.

La coalición "multicolor" no logra acordar un candidato común a la IMM. Foto: Fernando Ponzetto

Ellos saben que la elección de un candidato de consenso viene siendo difícil. En las últimas semanas hubo una extensa danza de nombres: el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá, el periodista Gerardo Sotelo, el dirigente aurinegro Juan Pedro Damiani, los propios Manini Ríos y Talvi, el excandidato presidencial Edgardo Novick, el diputado Jorge Gandini, la vicepresidenta electa Beatriz Argimón y Chediak, entre otros.



La persona elegida debe tener “buenas posibilidades de competir por la intendencia y ser aceptado por todos los partidos que integran la coalición”, dijo Talvi. “Esa es la solución que preferimos y que buscaremos con intensidad en estos días”, afirmó.

¿Qué perfil buscan? Talvi dijo que buscarán un “perfil Bauzá”, en referencia al apoyo que concitaba de todos los partidos el expresidente de la AUF, quien decidió dar un paso al costado. “Bauzá concitaba la unanimidad de todos los partidos”, indicó. Y citó cualidades: “Una persona reconocida, prestigiosa y que tenga el apoyo de todos”. Dicho de otra forma: “Si aparece un nombre de consenso como Bauzá, el general lo lleva”, afirmó Talvi a El País. Los colorados piensan nombres alternativos en estas horas pero ahora esperan que “propongan otros”.

¿Y si hay que presentar tres candidatos, como plantea Lacalle? “No quiero ni pensar en eso, habría que empezar una nueva negociación”, admitió Talvi a El País, en referencia a la negativa de Mieres a aceptar tres candidaturas bajo su lema y que ninguna sea alguien de su partido. Pero, en ese caso, los colorados se tienen confianza para buscar un acuerdo con el Partido Independiente.