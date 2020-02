"Nos vamos a alinear detrás de su liderazgo", dijo suplente por Cabildo Abierto sobre Raffo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Luis Alonso es el hombre elegido por Cabildo Abierto y aceptado por los demás partidos de la coalición para ser suplente de Laura Raffo en caso de ganar las elecciones departamentales. Es empresario, vive en el área de Zona América y llegó al partido en busca de "una alternativa diferente", informó este miércoles en diálogo con Informativo Carve.

Alonso fue consultado sobre la forma de proceder de los cuatro suplentes que fueron elegidos por los partidos con respecto a la elegida candidata a la Intendencia de Montevideo: "Nos vamos a alinear detrás de su liderazgo", indicó y aseguró que por el momento no mantuvo una reunión con Raffo, pero que tiene una "buena imagen" de ella.

Con respecto a la elección de la economista indicó: "Se buscó una alternativa que fuera de consenso, que además permitiera llevar adelante un programa que fuera de aceptación de la coalición y que fuera sensata con los principios que cada partido promovió en sus fuerzas políticas".

Acerca de la gestión que se llevaría adelante en caso de ganar Alonso consideró: "Lo más inteligente" es lograr buenos resultados, "efectuar procesos de mejora continua y mejorar sustancialmente lo que consideramos que se puede mejorar".



Además expresó que Cabildo Abierto ya tenía pensado "un soporte programático de acción" para la intendencia: "Vamos a sumar, no a restar", agregó.



Por otra parte Alonso prefirió no referirse a la gestión del Frente Amplio al frente de la comuna ni hablar todavía sobre las iniciativas que se tienen pensadas. "Me gusta mirar para adelante y proponer, no solo proponer para que suene bien sino para comprometerse en obtener resultados", aseguró.

En la tarde de ayer martes se conoció el nombre elegido por la coalición para participar de las elecciones departamentales por Montevideo. Raffo es economista y esta es la primera vez que saldrá a la cancha política.



Además de Alonso, los suplentes elegidos fueron: Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Gerardo Sotelo por el Partido Independiente y Romina Fasulo por el Partido de la Gente.