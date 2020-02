Martínez a Raffo: "No para una elección, durante 15 o 20 años he recorrido los barrios"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días la candidata de la “coalición multicolor” para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, criticó al ex jefe comunal Daniel Martínez, uno de sus rivales frenteamplistas para las elecciones de mayo.



“¿Dónde está Daniel Martínez? Yo no creo que Daniel Martínez se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, saneamiento, iluminación", dijo, entre otros, durante una recorrida el martes por el asentamiento Aquiles Lanza.

Este jueves Martínez fue consultado por las palabras de Raffo durante una recorrida que el candidato hizo por las obras que se están realizando en Camino Cibils. “Yo, no para una elección, durante 15 o 20 años he recorrido los barrios”, comentó el ingeniero.

Martínez insistió en que no “necesita” salir a “conocer” Montevideo por una elección. “Lo he hecho por 20 años, conozco las realidades”, afirmó.

Además, Martínez dijo en esta línea: “No soy comentarista de lo que otros dicen”.

Por otro lado, ante la pregunta de si aceptaría debatir con Raffo —como la economista ya propuso— Martínez dijo que no hay “apuro”.



“No soy el único candidato del Frente Amplio. Nos reuniremos cuando llegue el momento con los otros compañeros con los cuales trabajamos para sumar, no estamos divididos, y ahí veremos si hay debate o no. Decidiremos nosotros quién debate, no va a decidir el contrincante”, remató.

Además de Martínez, el Frente Amplio tiene otros dos candidatos para Montevideo: Carolina Cosse y Álvaro Villar.