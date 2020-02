Raffo y la razón por la que no se fue pese a las piedras y por qué pidió a Martínez que "dé la cara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Laura Raffo, candidata a la coalición multicolor por la Intendencia de Montevideo (IMM), se refirió este miércoles a la situación que vivió ayer en la recorrida por el asentamiento Aquiles Lanza donde recibió pedradas mientras realizaba una conferencia de prensa.

La candidata, pese a que "llovían" algunos cascotes, prefirió continuar hablando antes los medios y enfatizó: "No me voy a asustar".

"Cuando sucedió lo de las piedras yo venía tan indignada por la realidad que me venían mostrando los vecinos y las distintas familias que no le presté atención a las piedras. No era el foco. El foco era transmitir lo que estas familias estaban viviendo. Por eso le dijimos 'el Montevideo olvidado'", reconoció en diálogo con "Doble click" (Del Sol).



Raffo valoró que "por suerte no salió nadie lastimado" al margen del lente que le rompieron a un fotógrafo. Además, contó: "Algunos compañeros de medios de comunicación nos decían que nunca habían entrado para contar tan de cerca (la realidad)".

Respecto a las declaraciones que hizo sobre el exintendente y actual candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, acerca de que "dé la cara" y se haga cargo, explicó: "Acá además de 30 años de gestión de un mismo partido en Montevideo y en 15 de los cuales se compartió la gestión departamental y la gestión nacional, en los últimos cinco años excepto cuando dejó la Intendencia para dedicarse a la campaña para la presidencia, Daniel Martínez fue la persona que estuvo a cargo de la Intendencia de Montevideo. Me lo mencionaron incluso en el barrio y en el asentamiento. Por eso fue que me lo pregunté".



"Además lo que me pasó fue que durante el fin de semana vi que tanto Carolina Cosse como Álvaro Villar (los otros candidatos oficialistas) estuvieron haciendo recorridas por distintos barrios y ellos reconocieron, y a mí me parece que hay ser sinceros en esto, que hay una realidad incontrastable. Hay ratas, hay falta de luz, hay cañadas, hay inseguridad, hay gente que está viviendo y pasándola muy mal y que cualquier solución que uno proponga para Montevideo tiene que partir de un reconocimiento de que esta situación existe. Por eso hice referencia a Daniel Martínez", agregó.

Raffo indicó que "la vara para los gobernantes tiene que ser una vara alta, donde tenemos que cumplir las cosas" y reconoció que "sería necio de mi parte decir que nunca se hizo nada en Montevideo".



"Después de 30 años de gestión quedan personas que no tienen satisfechas las necesidades básicas (..) Cuando ves que el tema de los asentamientos no se termina de resolver y hay cosas que le competen a la Intendencia como la iluminación, la canalización de cursos de agua, como el despejar basurales, ahí es cuando decís que acá no hay una buena gestión", puntualizó.



Además, remarcó que en caso de acceder al gobierno buscará "un Montevideo donde las soluciones tienen que ser cotidianas para las personas que están pasando necesidades y para las personas que pasan necesidades graves es donde tiene que estar la prioridad".



Por otra parte, dijo que "hay una enorme tendencia a cada cinco años hablar de grandes ideas e ideas grandilocuentes y que luego no se cumplen".



"Se llegó hasta hablar en un momento de cisnes en el Miguelete, como ejemplo de los grandes proyectos que no se cumplen. En lugar de hablar de grandes proyectos que no se cumplen, bajemos a tierra y digamos dónde están las principales necesidades y resolvamos esas necesidades primero", subrayó.