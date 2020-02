Laura Raffo criticó la baja inversión en políticas sociales en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición, Laura Raffo, dijo ayer durante una recorrida por el barrio Capra que hay cosas que le llaman poderosamente la atención sobre la “mala gestión financiera” de la administración municipal.

“En el mantenimiento de plazas y cementerios, que hubo problemas muy graves como el derrumbe de nichos e incluso la muerte de un trabajador, se invierte la mitad de lo que se invierte en la Secretaría de Prensa de la Intendencia”, ejemplificó.

También dijo que hubo una “mala gestión de obras” que se hacen con endeudamiento externo. “Se comenzó a hablar en 2015 del Fondo Capital, se votó en 2016, estamos en 2020 y ninguna de esas obras fue terminada”, sostuvo.



“Me llaman la atención las inversiones en políticas sociales y en políticas de género por debajo del 1% del presupuesto asignado, al igual que en la Secretaría de Deportes”, expresó.

También hubo, según Raffo, una “mala gestión de recursos humanos, porque por ejemplo pasaron siete directores por la División Limpieza en menos de cinco años”.

Contra todos

Raffo insistió con debatir con Daniel Martínez, e incluso aclaró que no tiene problemas en hacerlo con los tres candidatos del Frente Amplio al mismo tiempo.



En una recorrida que hizo ayer Martínez por Tres Ombúes, fue consultado sobre la posibilidad de un debate con Raffo.



“Tiempo al tiempo, estamos en esta hermosa etapa (de recorrer barrios) que no la hacemos solo para las elecciones. Como intendente de Montevideo recorrimos 162 lugares. Y antes, en otras épocas, si sumamos todos los barrios en los que he estado y la gente me dice ‘qué hacés pelado, hace tiempo que no venís a casa, te acordás de aquellas empanadas o de aquel guiso’, son más de 300 barrios de Montevideo”, comentó.