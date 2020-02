Raffo dispuesta a debatir "con los tres candidatos del Frente y al mismo tiempo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición, Laura Raffo, indicó este viernes que si bien en un principio había dicho que estaría dispuesta a debatir con el también candidato Daniel Martínez podría hacerlo con todos los que se presentan por el Frente Amplio.

"Nosotros somos la 'coalición multicolor', estamos haciendo una propuesta de cambio frente al Frente Amplio que tiene tres candidatos, así que en todo caso será con los tres candidatos y al mismo tiempo", expresó Raffo.

Momentos más tarde hizo referencia al debate a través de su cuenta de Twitter: "Es un hecho que hay que debatir y vamos a realizar un pedido formal para hacerlo. No le tenemos miedo al debate de ideas y propuestas", aseguró.

Es un hecho que hay que debatir y vamos a realizar un pedido formal para hacerlo. No le tenemos miedo al debate de ideas y propuestas. #AhoraMontevideo — Laura Raffo (@lauraraffo) February 28, 2020

Con respecto a la respuesta que dio el candidato frenteamplista sobre un posible debate Raffo expresó: "Lo vi dudar a Daniel Martínez, lo vi titubear, nosotros no dudamos, estamos convencidos de que un debate de ideas y de propuestas es absolutamente necesario".

"Las declaraciones de Martínez fueron contradictorias, como ya veíamos en su campaña a la presidencia. Él dice 'no necesito recorrer Montevideo para una elección' y lo contradictorio es que estaba haciendo una recorrida, quizás lo que no quiere es que mostremos el Montevideo olvidado, quizás eso le molesta por ser un símbolo de una gestión que no fue eficiente", agregó.

El exintendente fue consultado por Subrayado sobre el ofrecimiento que le hizo Raffo para debatir. “No soy el único candidato del Frente Amplio. Nos reuniremos cuando llegue el momento con los otros compañeros con los cuales trabajamos para sumar, no estamos divididos, y ahí veremos si hay debate o no. Decidiremos nosotros quién debate, no va a decidir el contrincante”, sostuvo.



"Mala gestión"

La candidata por la coalición consideró que hubo una "mala gestión desde el punto de vista financiero" mientras el también candidato Daniel Martínez estuvo al frente de la comuna.

"Consideramos que hubo una mala gestión desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de irregularidades numerosas en licitaciones de todo tipo como por ejemplo en las luminarias led, las paradas de ómnibus y otras más que fueron denunciadas por los ediles", indicó la candidata durante una recorrida por el Municipio F.

Raffo detalló que al hablar de una "mala gestión financiera" se refiere a que cuando mira los rubros de inversión detecta aspectos que le llaman "poderosamente la atención" y ejemplificó: "En el mantenimiento de plazas y cementerios, que hubo problemas muy graves como derrumbe de nichos e incluso la muerte de un trabajador, se invierte la mitad de lo que se invierte en la Secretaría de Prensa de la intendencia".



"Esas cosas saltan a la vista y me hablan de una mala gestión financiera", expresó la candidata por la "coalición multicolor".



Por otra parte indicó que también hubo una "mala gestión de obras" en referencia a las obras del Fondo Capital: "Se comenzó a hablar en 2015, el Fondo Capital se votó en 2016, estamos en 2020 y ninguna de esas obras fue terminada, por ejemplo".



"De los números me llaman la atención las inversiones en políticas sociales y en políticas de género por debajo del 1% del presupuesto asignado", al igual que en la Secretaría de Deportes, expresó.



También hubo, según Raffo, una "mala gestión de Recursos Humanos porque por ejemplo hubo siete directores de la división Limpieza en menos de cinco años. Realmente no se pueden hacer las cosas así", consideró.

El recorrido por el municipio lo hizo acompañada de la futura ministra de Vivienda Irene Moreira, para dar a los vecinos de la zona "un mensaje de coordinación". "Consideramos que estos problemas no solo atañen específicamente al gobierno departamental sino que exigen una coordinación conjunta con el gobierno general", indicó la candidata y expresó que al igual que en otras zonas que ya visitó, los principales problemas son de saneamiento, limpieza y transporte.