Orsi compartió un video en la previa a una nueva Marcha del Silencio: "La memoria es raíz"

El presidente Yamandú Orsi publicó un video con imágenes de archivo y contenido generado con IA en la previa a una nueva edición de la Marcha del Silencio. La convocatoria partirá de la esquina de Jackson y Av. Rivera desde las 19:00 horas y su consigna será "30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?".

"Hay fechas que el tiempo no borra, quedan en el silencio. Hace cincuenta años Zelmar, el Toba, William y Rosario fueron arrancados de su tiempo. Pero no de la historia. Hay algo que sigue ahí, buscando respuestas, en cada marcha, en cada nombre, en cada vez que elegimos no mirar para otro lado", relata el video.

Durante la filmación se pueden ver imágenes de archivo de las distintas ediciones de la Marcha del Silencio a lo largo de los años, así como de diarios de la época y de distintos sitios emblemáticos de Montevideo.

Marcha del Silencio 2025. Foto: Ignacio Sánchez.

"Porque la memoria no es quedarse atrás. Es raíz, es lo que nos sostiene para poder avanzar. ¡Presente!", cierra la filmación. Horas antes, la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había afirmado que la orden de Orsi a las fuerzas armadas para que brinden información sobre los crímenes ocurridos en dictadura "no puede tener más dilaciones".

"Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas. Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos los agentes, el compromiso debe ser total e inequívoco", afirmó Alba González, una de las fundadoras de las organización de derechos humanos, durante una conferencia brindada el martes.

Número de desaparecidos en dictadura pasó de 197 a 205

"Han pasado diferentes gobiernos, comisiones y secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde aún no tenemos respuestas. 30 años marchando, más de 50 reclamando y hoy como ayer la impunidad sigue presente en nuestro país", señaló González.

Edición número 30 de la Marcha del Silencio. Foto: Agustín Carballo.

"En los últimos días nos sacudió una noticia que reafirma lo que hemos dicho en numerosas ocasiones: la lista de detenidos desaparecidos es una lista abierta, y el accionar del terrorismo de Estado sigue siendo materia de urgencia. Ocho nombres se agregan a la lista, ocho historias puestas en pausa", agregó.

El reclamo por militares prófugos de la Justicia

Desde la organización también exigieron que el Estado uruguayo utilice las herramientas que están a su alcance para lograr que los quince militares que permanecen prófugos por crímenes cometidos durante la dictadura se presenten ante la Justicia.

"Cuando exigimos que las personas prófugas tengan la retención de sus haberes o que se administren todas las herramientas administrativas para garantizar su comparecencia ante la Justicia, no lo hacemos con un espíritu de revancha. Reclamamos que se presenten a la Justicia y cumplan el debido proceso que nuestros familiares no tuvieron", señaló.