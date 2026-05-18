¿Cuándo es la Marcha del Silencio 2026? A qué hora empieza y cómo será el recorrido en esta edición

Como ocurre en cada mes de mayo en Uruguay, se aproxima una nueva Marcha del Silencio, la manifestación que se suele realizar por Montevideo, pero que se extiende a otros puntos del país.

La Marcha del Silencio 2026 será la 31ª edición de esta convocatoria, y en esta ocasión se desarrollará bajo la consigna "30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?".

¿Cuándo es la Marcha del Silencio 2026?

Siguiendo su tradición, la Marcha del Silencio será el miércoles 20 de mayo de 2026. La convocatoria es para las 19:00 horas, según Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Cómo será el recorrido de la Marcha del Silencio

La marcha partirá desde la esquina de Jackson y Av. Rivera desde las 19:00 horas. Luego, como ya es una costumbre, la multitud doblará por la Av. 18 de Julio y se dirigirá hacia la Plaza Libertad.

Este recorrido provocará afectaciones en el tránsito y transporte público debido a los cortes de calle que se deberán realizar en 18 de Julio. El año pasado, las vías de tránsito afectadas se fueron habilitando a medida que la marcha avanzaba.

Edición número 30 de la Marcha del Silencio. Foto: Agustín Carballo.

Origen de la Marcha del Silencio

La página oficial de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos relata que la primera Marcha del Silencio fue en mayo de 1996, luego de una convocatoria realizada por esta y otras organizaciones.

"Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos", indicó la agrupación en esa primera convocatoria pública, agregando: "Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza a Los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas…".

Desde entonces, cada 20 de mayo, miles de personas comparten la Marcha del Silencio en Montevideo y también en ciudades del interior, en conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado y para hacer un reclamo de verdad y justicia, exigiendo conocer cuál fue el paradero de los detenidos desaparecidos por la dictadura.

Marcha del Silencio en Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires el dirigente de trayectoria colorada, fundador del Frente Amplio y senador Zelmar Michelini y el diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz. Sus cuerpos fueron hallados junto a los de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes también habían sido secuestrados en esos días. Además, se produjo la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff. Estos hechos marcaron al 20 de mayo como una fecha imborrable en la historia de Uruguay, por lo que se recuerda cada año.