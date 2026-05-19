Cortes de tránsito en Montevideo por la Marcha del Silencio 2026: horarios de calles y desvíos

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció este martes cambios en el tránsito por la realización de la Marcha del Silencio 2026, cuya convocatoria es para las 19:00 horas y tendrá su inicio en la esquina de Jackson y Av. Rivera para luego doblar por la Av. 18 de Julio y dirigirse hacia la Plaza Libertad.

Según informó la IMM, los cortes en el tránsito comenzarán a las 15:00 horas del miércoles. A las 17:00 se cortará la Av. 18 de Julio entre Barrios Amorím y Río Negro. A las 18:00 se realizará el corte total del recorrido (desde Fernández Crespo a la Plaza Libertad).

Las calles cortadas se irán habilitando en tanto la marcha avance. Desde la comuna capitalina prevén que el tránsito se normalice sobre las 22:00. Aclaran que la última calle en liberarse será la intersección con Barrios Amorín. En cuanto al corte en la zona de Plaza Libertad, se mantendrá por el desarme del estrado.

En cuanto a los desvíos en el tránsito, la IMM informó que en 18 de Julio al centro, en Pablo de María se canalizará el tránsito hacia Colonia. En 18 de Julio al este, en Río Negro se canalizará el tránsito hacia San José, Barrios Amorím, Constituyente y Rodó.

Marcha del Silencio 2026: "30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy"

Como ocurre en cada mes de mayo en Uruguay, se aproxima una nueva Marcha del Silencio, la manifestación que se suele realizar por Montevideo, pero que se extiende a otros puntos del país.

La Marcha del Silencio 2026 será la 31ª edición de esta convocatoria, y en esta ocasión se desarrollará bajo la consigna . Exigimos respuestas. ¿Dónde están?".

Inicio de la edición número 30 de la Marcha del Silencio. Foto: Agustín Carballo.

Origen de la Marcha del Silencio

La página oficial de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos relata que la primera Marcha del Silencio fue en mayo de 1996, luego de una convocatoria realizada por esta y otras organizaciones.

"Por verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos", indicó la agrupación en esa primera convocatoria pública, agregando: "Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza a Los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas…".

Desde entonces, cada 20 de mayo, miles de personas comparten la Marcha del Silencio en Montevideo y también en ciudades del interior, en conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado y para hacer un reclamo de verdad y justicia, exigiendo conocer cuál fue el paradero de los detenidos desaparecidos por la dictadura.

29 edición de la Marcha del Silencio, protesta de organizaciones de madres y familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires el dirigente de trayectoria colorada, fundador del Frente Amplio y senador Zelmar Michelini y el diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz. Sus cuerpos fueron hallados junto a los de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes también habían sido secuestrados en esos días. Además, se produjo la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff. Estos hechos marcaron al 20 de mayo como una fecha imborrable en la historia de Uruguay, por lo que se recuerda cada año.