Madres y Familiares convocaron a nueva Marcha del Silencio y reclamaron que búsqueda "sigue siendo a ciegas"

La organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa), convocó en conferencia de prensa a una nueva edición de la Marcha del Silencio y afirmó que la orden del presidente, Yamandú Orsi, a las Fuerzas Armadas para que brinden información, "no puede tener más dilaciones".

"Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas. Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos los agentes, el compromiso debe ser total e inequívoco", afirmó Alba González, una de las fundadoras de las organización de derechos humanos.

La marcha se celebrará este miércoles 20 de mayo en la avenida 18 de Julio, a partir de las 19:00 horas. Será la 31ª edición de esta convocatoria, y en esta ocasión se desarrollará bajo la consigna "30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?".

Fotos de desaparecidos en la previa de la edición número 30 de la Marcha del Silencio. Foto: Agustín Carballo/ El País.

Número de desaparecidos en dictadura pasó de 197 a 205

"Han pasado diferentes gobiernos, comisiones y secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde aún no tenemos respuestas. 30 años marchando, más de 50 reclamando y hoy como ayer la impunidad sigue presente en nuestro país", señaló González.

"En los últimos días nos sacudió una noticia que reafirma lo que hemos dicho en numerosas ocasiones: la lista de detenidos desaparecidos es una lista abierta, y el accionar del terrorismo de Estado sigue siendo materia de urgencia. Ocho nombres se agregan a la lista, ocho historias puestas en pausa", agregó.

El reclamo por militares prófugos de la Justicia

Desde la organización también exigieron que el Estado uruguayo utilice las herramientas que están a su alcance para lograr que los quince militares que permanecen prófugos por crímenes cometidos durante la dictadura se presenten ante la Justicia.

"Cuando exigimos que las personas prófugas tengan la retención de sus haberes o que se administren todas las herramientas administrativas para garantizar su comparecencia ante la Justicia, no lo hacemos con un espíritu de revancha. Reclamamos que se presenten a la Justicia y cumplan el debido proceso que nuestros familiares no tuvieron", señaló.

Comienza la edición número 30 de la Marcha del Silencio. Foto: Agustín Carballo.

Orsi asistirá a homenaje a uruguayos desaparecidos

El presidente Orsi viajará a Buenos Aires este jueves para participar de un homenaje organizado por la legislatura de la ciudad y la embajada de Uruguay en Argentina a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, a 50 años de sus asesinatos.

El evento tendrá lugar el jueves a las 17:30, en el Salón Dorado de la Legislatura.