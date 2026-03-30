Plan Cóndor: justicia de Brasil fijó fecha para tratar la condena del exmilitar uruguayo Pedro Mato Narbondo

El Tribunal Especial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil fijó para el próximo 15 de abril de 2026 la audiencia clave para determinar si el exmilitar uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo cumplirá en territorio brasileño la condena a cadena perpetua dictada por la justicia italiana, informó el medio brasileño Opera Mundi y confirmaron a El País fuentes judiciales.

El proceso de homologación de la sentencia, que se ha extendido por tres años, busca ejecutar la pena impuesta a Narbondo por su responsabilidad penal en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la Operación Cóndor.

Narbondo, quien posee ciudadanía brasileña, ha logrado evitar la extradición a Italia gracias a la protección constitucional de ese país para sus nacionales. Sin embargo, el gobierno italiano solicitó formalmente en febrero de 2023 que la sanción se haga efectiva en Brasil.

La audiencia del STJ no revisará el fondo del caso ni las pruebas ya validadas en Roma, sino que se limitará a verificar que la sentencia cumpla con los requisitos formales de soberanía y respeto a la dignidad humana para ser ejecutada en centros penitenciarios brasileños.

Marcha del Silencio. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Los crímenes en el centro clandestino Automotores Orletti

La condena firme, ratificada en julio de 2021 por los tribunales de Roma, señala a Mato Narbondo como responsable de los secuestros y asesinatos de los ciudadanos italianos Gerardo Gatti, Maria Emilia Isla Gatti de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recagno Ibarburu. Según los registros judiciales, las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires, donde sufrieron torturas antes de ser desaparecidas.

La Fiscalía Federal de Brasil (MPF) ha urgido al tribunal a actuar con celeridad, emitiendo un dictamen en octubre de 2025 donde advierte sobre el riesgo de impunidad biológica. Con 85 años de edad, la demora procesal podría extinguir la posibilidad de que el exmilitar cumpla su pena de manera efectiva. El MPF calificó el expediente como un "hito histórico" para la justicia regional y comparó la lentitud de este caso con la rapidez con la que el STJ resolvió situaciones similares, como la homologación de la condena del exfutbolista Robinho en 2024.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

La vida de Mato Narbondo en la frontera uruguayo-brasileña

Prófugo de la justicia uruguaya desde 2013, Mato Narbondo ha residido durante años en Santana do Livramento, aprovechando la frontera seca para mantener un perfil activo pero fuera del alcance de la Interpol. En Uruguay, es requerido por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato bajo torturas del albañil y militante frenteamplista Luis Batalla en 1972. A pesar de los pedidos de captura de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, el exmilitar ha logrado evadir los controles nacionales.

Un hecho que genera especial controversia en el ámbito político y social es su presencia registrada en 2019 en la ciudad de Rivera. En aquella oportunidad, Narbondo concurrió a la Brigada de Caballería Nº1 para firmar la documentación necesaria que le permite, hasta el día de hoy, continuar percibiendo sus haberes como militar retirado. De ser homologada la sentencia el próximo 15 de abril, la pena de cadena perpetua deberá ser adaptada a los límites máximos permitidos por la legislación brasileña, pero significaría el fin de más de una década de evasión judicial.