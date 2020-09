El FA pide al Partido Nacional no dilatar la votación sobre los fueros de Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La divulgación de las actas de los Tribunales de Honor al coronel retirado Gilberto Vázquez enredó aún más la madeja del desafuero del senador Guido Manini Ríos, al punto de que el Partido Nacional postergó la votación sobre el líder de Cabildo Abierto bajo el argumento de que es necesario que ese partido defina su posición. Además, pretende priorizar el debate sobre las actas militares de Vázquez y la respuesta que dio entonces, en 2006, el gobierno del Frente Amplio.

Después de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, la bancada de senadores del Partido Nacional resolvió ayer postergar sin fecha precisa la votación del desafuero en la Comisión de Constitución y Legislación, que estaba prevista para el próximo martes 8 de setiembre. Ante esta decisión, Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, dijo ayer en rueda de prensa que “no se puede postergar indefinidamente” la votación y aseguró que “ahora la pelota está en la cancha del Partido Nacional”, cuya bancada no ha tomado una decisión sobre quitarle o no los fueros.

Por otra parte, el senador Charles Carrera, integrante de la comisión, dijo a El País que no está de acuerdo con la postergación de la votación, pero aclaró que no tiene “poder para pedir que se trate” el próximo martes, como estaba previsto. Es que el Frente Amplio está en minoría en la comisión, que está integrada por cuatro legisladores de la coalición de izquierda y por cinco de la coalición de gobierno: tres del Partido Nacional, uno de Cabildo Abierto y uno del Partido Colorado.

Este martes, el senador nacionalista Carlos Camy pidió postergar una semana la votación porque el Partido Nacional aún no había definido su postura, lo que fue aceptado por todos los legisladores presentes. El nuevo pedido de postergación del Partido Nacional aún no se ha oficializado. El senador colorado Pablo Lanz informó que no le ha llegado la reciente solicitud de dilatoria, pero que en caso de concretarse, como anunciaron los blancos, él dará su voto en la comisión. “Entendemos de orden que, para que todos los partidos tomen una decisión firme, porque son temas cruciales, el tiempo y el espacio se requieren y se deben otorgar”, dijo el Lanz a El País.

El senador colorado integra Ciudadanos, sector que ya comunicó que votará el desafuero de Manini Ríos por “entender que están dadas las garantías para que la Justicia avance con la investigación en curso, y que el propio senador ha solicitado que se proceda de este modo”.



El voto de Lanz a favor del desafuero se sumará al de los cuatro senadores frenteamplistas que integran la comisión, por lo que la posición mayoritaria en ese ámbito será favorable a quitarle los fueros a Manini Ríos. “La comisión especializada del Senado tiene los votos para aprobar el desafuero y aconsejará al pleno para la formación de causa”, destacó Carrera en diálogo con El País.

Guido Manini Ríos. Foto: Leonardo Mainé

El fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero de Manini Ríos porque como comandante en jefe del Ejército no denunció ante la Justicia o alertó a sus superiores en tiempo y forma que José "Nino" Gavazzo confesó en un Tribunal de Honor haber arrojado al río Negro el cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

Vázquez y la "cortina de humo".

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos advirtió al sistema político que si no se vota el desafuero de Manini Ríos se está “desacreditando a la Justicia”. Martínez parece haber recogido el guante al pedir celeridad en la resolución y apuntó al Partido Nacional. “Esperemos que sean coherentes con lo que en definitiva debe ser por el bien del país”, dijo ayer.



“Lo importante es avanzar en el cumplimiento del esclarecimiento de lo que fue una vergüenza que lamentablemente nuestro país tuvo que atravesar”, agregó el exintendente.

Por su parte, el expresidente Tabaré Vázquez dio ayer una charla por streaming para militantes y no se refirió al desafuero ni a las actas militares que homologó, pero dijo que ahora surgen “cortinas de humo” para evitar hablar del Presupuesto.