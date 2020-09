Blancos sacan "tarjeta amarilla" a Manini y le piden una definición sobre el desafuero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos tiene ciertamente desconcertado a los blancos. Es que el senador líder de Cabildo Abierto insiste de forma pública que quiere que le voten el desafuero para comparecer ante la Justicia por su actuación en el caso de las actas del Tribunal de Honor de José Gavazzo. El integrante de la coalición multicolor sostiene que de esa forma mantendrá “limpio” su honor permitiendo que la Justicia lo investigue.

Pero en paralelo, sus compañeros del Senado dicen que no votarán el desafuero, para evitar que Manini Ríos salga del Parlamento, mientras que otros sectores socios de la coalición sostienen que sí hay que votarle el desafuero al excomandante en jefe del Ejército.

En ese escenario los blancos -como se dice vulgarmente- están quedando entre la espada y la pared. Evitan votar el desafuero de Manini Ríos para no arriesgar a un fuerte golpe en la Justicia, que le cambie el humor al líder de Cabildo Abierto y pueda terminar en represalias para la interna de la coalición de gobierno. O lo votan, evitando el costo político de las críticas desde el Frente Amplio -y también parte de la coalición- por un supuesto obstáculo a la Justicia en una causa vinculada al pasado reciente.

Los blancos estaban dispuestos a no votar el desafuero y pagar ese costo político. Pero en medio de eso, el propio Manini insiste en que lo voten. Es más, remarcó que él entraría a la Cámara el día del debate para hacerlo.

Algo que en Cabildo Abierto se quiere evitar como sea para no perder la presencia de su máximo líder en el Parlamento. Incluso es un pedido que en los corrillos del Palacio Legislativo los legisladores cabildantes le solicitaron a los blancos.



¿Entonces por qué Manini sigue insistiendo públicamente con una postura que no es la que su partido desea? Los blancos decidieron poner un freno y pospusieron la votación en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.



Ahora quieren una definición. Que el excomandante en jefe del Ejército muestre coherencia y defina una postura. ¿Quiere o no quiere el desafuero? ¿Quiere o no quiere ir a la Justicia a limpiar su honor? ¿Confía o no confía en como actuó ente el Tribunal de Honor como para exponerse a ser imputado?

A lo que no están dispuestos los blancos, y así lo definieron en la bancada de senadores el lunes, es a ser “el chivo expiatorio” para que Manini se quede en el Senado, amparado en sus fueros. Por eso los legisladores ya han manejado la posibilidad de que si el líder de Cabildo Abierto insiste con su pedido de que la Cámara de Senadores le vote el desafuero, así lo harán.



Los blancos saben que son el partido que lidera la coalición de gobierno y por ello tienen más responsabilidad en cuidar su unidad.

Guido Manini Ríos. Foto: Fernando Ponzetto

Según comentaron dirigentes de la primera línea de decisión de esa colectividad a El País, Manini no está colaborando, y siente que tiene más poder del que realmente tiene dentro del grupo.



Uno de los consultados puntualizó: “Él quiere que le voten el desafuero, y después viene su barra y nos dice que no, que no le hagamos caso. Entonces ¿cuál es la verdadera posición? Genera un desconcierto en un momento muy delicado”, dijo una de las fuentes consultadas.

El Partido Independiente -que no tiene votos en el Senado, pero sí integra la coalición de gobierno- expresó que corresponde que la Cámara haga lugar a la solicitud de desafuero. “A efectos de que se continúe el proceso judicial correspondiente”, puntualizó ayer martes en un comunicado.

Ciudadanos, el grupo colorado mayoritario dentro del partido, también se manifestó en la misma línea. La otra facción colorada -Batllistas, que lidera Julio María Sanguinetti- ya marcó su posición contraria.



Manini Ríos y Cabildo Abierto esperaban que ayer martes la comisión encargada de tratar el tema resolviese no votar el desafuero. Pero con la decisión de la bancada del lunes a la noche, los blancos buscaron enviarles una señal política. Una advertencia. Una muestra de que si realmente quiere el desafuero, el Partido Nacional está dispuesto a votarlo y abrirle el paso a la Justicia.

En la tarde de ayer, algunos legisladores de Cabildo Abierto comenzaron a trabajar en evitar esa decisión. En buscar la salida, para que su líder, Manini Ríos, evite el desafuero.



Pero la posición de este es firme, y eso dificultaría el “salvoconducto” que descomprima una situación que adquirió cierta tensión dentro de la coalición, y la que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sigue de cerca.

Opiniones.

julio maría sanguinetti | senador colorado Ocultamiento “El expediente (de José Gavazzo) quedó silenciado en la Presidencia (...) el ocultamiento se produjo en la Presidencia y no en la comandancia del Ejército, por esa causa no lo vamos a desaforar”.

charles carrera | senador del frente amplio Votos en comisión “Me parece que es un dato de la realidad muy importante, que la mayoría de los integrantes de la comisión de constitución están a favor de la solicitud que hizo el sistema de justicia”.