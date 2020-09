Mujica ahora sí votará el desafuero de Manini Ríos aunque no quiere hacerle "ese favor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador José Mujica cambió de postura y anunció este martes que votará el desafuero del senador Guido Manini Ríos por el caso Gavazzo. "Yo hoy soy hombre de partido, voy a fundamentar lo que pienso, pero voy a obedecer al partido", aseguró el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), en referencia al voto afirmativo que ya anunció que hará el Frente Amplio. La votación del desafuero se aplazó una semana a pedido del Partido Nacional, aunque estaba previsto para esta tarde.

"Siempre defendí la disciplina partidaria. Si cada uno porque tenga una discrepancia va a votar como le parece... digamos, la cuestión mía es de táctica política. Yo creo que (votando el desafuero) le hacemos un favor, porque se tira al suelo y macanudo. En este país es un negocio bárbaro, y no le quiero hacer ese favor", lanzó Mujica en rueda de prensa en el Parlamento en referencia a Manini Ríos, quien dijo que se va a "victimizar" si se aprueba el desafuero.

Para habilitar el desafuero se precisan 21 votos en el Senado. Solo con el apoyo del Frente Amplio, más el respaldo de Ciudadanos, no da para acceder a la solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende formalizar la investigación contra Manini Ríos porque, siendo comandante en jefe del Ejército, supuestamente no denunció ante sus superiores que en el Tribunal de Honor Militar José Nino Gavazzo confesó haber tirado el cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.

Consultado sobre si votará él o su suplente, Mujica dijo: "No, me quedo", y luego subrayó sobre su futuro como legislador: "Es probable que me vaya al carajo en octubre, porque esta pandemia va a seguir y yo no estoy en condiciones, con una enfermedad crónica y la edad que tengo".

En ese momento, un periodista le recordó que ya dijo tres veces que se iba a ir y respondiö: "Sí, me voy para mi casa, pero no me voy de la política".

Por otro lado, se refirió al conocimiento por parte de la opinión pública del contenido de las actas del Tribunal de Honor de 2006, donde el coronel (r) Gilberto Vázquez confesó que asesinó y torturó durante la dictadura (1973-1985), entre otros aspectos.

El expresidente aseguró que "es obvio" que entre militares "tienen un acuerdo, un pacto de silencio y se van muriendo. Es obvio".

Respecto a las acusaciones de que el Frente Amplio forma parte del pacto de silencio, Mujica ironizó: "¿Ah, sí? Entonces va a conseguir toda la información ahora. Entonces ahora se va a arreglar porque van a conseguir toda la información, macanudo".

Además, agregó: "Lo que yo tengo claro es lo siguiente: los pocos procesados que hay y los que se encontraron fueron mientras estuvo el Frente (Amplio) en el gobierno", lo que consideró "un hecho".

Consultado sobre si existía esa desconfianza por qué no revisaron todo lo dicho por Gilberto Vázquez, aseguró: "No es que no revisaron, es que no informaron, sencillamente", dijo y agregó que "el Tribunal (de Honor) hizo un informe y fue lo que llegó".

Sobre si considera que no existe responsabilidad de las autoridades del Frente Amplio por no haber leído estas declaraciones antes, manifestó: "Yo considero que la información que llegó fue parcial y que dejó cosas por el camino".