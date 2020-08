“Que me digan torturador, fenómeno, pero ni chorro ni traidor": las declaraciones de Gilberto Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto de 2006, el coronel retirado Gilberto Vázquez fue juzgado por un Tribunal de Honor militar luego de que se fugara cuando estaba detenido y había sido trasladado al Hospital Militar.

Según versiones de Gilberto Vázquez en ese entonces, se habría fugado porque el Comandante en Jefe del Ejército en esa época Carlos Díaz, sugirió que varios militares, entre ellos Gilberto Vázquez, asumieran la responsabilidad en la desaparición de dos militantes del PVP en 1976 en Argentina: Adalberto Soba y Alberto Mechoso a cambio de no ser extraditados a ese país. Mientras estuvo prófugo habló telefónicamente con el periodista Alfonso Lessa en Canal 12 y con el semanario Búsqueda. Fue detenido por Interpol varios días después en Montevideo y enviado a Cárcel Central.

Esa huida y esas conversaciones con la prensa motivaron la actuación de la Justicia militar en 2006 para evaluar la conducta de Vázquez. El periodista Leonardo Haberkorn publicó ayer en El Observador una investigación sobre esos documentos, en la que Gilberto Vázquez y otros militares detenidos afirman que el Ejército uruguayo operó, torturó y ejecutó detenidos uruguayos en Argentina. También se reconoce la existencia del segundo vuelo.



Ayer, el Ministerio de Defensa envió las actas completas a Fiscalía para su investigación y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron con la vicepresidenta Beatriz Argimón y le entregaron el documento completo.



El País accedió a las actas del Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada. Estas son algunas de las afirmaciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas en esas comparecencias:

Gilberto Vázquez: “Acá el ejército me está mandando preso por las cosas que hice. Yo tuve que ver con el caso Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la Gelman, esas porquería no las hubiera permitido de ninguna manera. No hubiera permitido de ninguna manera esa porquería”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Gilberto Vázquez: “En su momento sus métodos se aplaudieron, ahora nos tienen presos; si es el precio que hay que pagar, fenómeno”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.





Vázquez: “Que me digan asesino, torturador, fenómeno, pero ni chorro ni traidor, ni ninguna porquería de esas”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.





Vázquez: “El Ejército me está mandando preso, por la guerra, porque yo no hablo por las cosas que no sé, yo no robé ni nunca tuve una denuncia de violación de derechos humanos en todo el período democrático, hasta que empecé a trabajar con Bertolotti”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Vázquez: “A mí lo que me dicen es que tengo que ir preso sí o sí y la única solución es que tengo que ir preso a cadena perpetua, entonces el Ejército me está mandando preso (...) El tema es que estamos quedando como que somos seis delincuentes, que hicimos la cagada. No se está juzgando la guerra, se está juzgando a esos seis hijos de puta que hacían cosas por afuera”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.





Vázquez: “Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.





Vázquez: “Dicen que somos ladrones, asesinos, hijos de puta y nos rompimos el culo, dejamos los camaradas muertos, dejamos las viudas y los muertos tirados ahí y nos callamos la boca (...) Le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude, tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta

muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no

me arrepiento”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Vázquez: “La única joda es que los que vamos a estar presos acá somos nosotros. Y no vamos a estar presos acá porque somos mártires del Ejército, vamos a estar presos acá porque somos los jodedores del Ejército, de todos los que estuvimos operando, somos los tipos que robaban, que traían mujeres embarazadas de la Argentina para matarlas, no es por combatir. Que sepan que nosotros nos tenemos que comer la cosa, pero para bancar a todo el mundo, no porque seamos los jodedores (...) Yo si hubiera sabido del caso de Gelman, como lo he dicho públicamente, no permito eso ni nunca lo permití”. Acta N°10 acta de declaración - Tribunal de Honor.



También declararon Jorge “Pajarito” Silveira y Ernesto Ramas:



Silveira: “La jueza nos comunicó que teníamos una pena de 25 años por el delito del Plan Condor, de utilización de armas de guerra (...) verificamos los datos y le comuniqué que, a pesar de ser yo, esa persona que estaba en el expediente, nunca había viajado a la argentina, pero que le quería dejar constancia”. Acta N°14 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Ramas: “Nos preguntan simplemente si somos voluntarios para concurrir extraditados a la Argentina. Primero nos leen los datos personales para ver si estaban bien y la otra pregunta es si somos voluntarios para concurrir extraditados a la Argentina. Por supuesto que dije que no y firmé”. Acta N°19 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Ramas: “Yo no aceptaba ser extraditado por ser inocente, me iba a resistir en su momento, pensaba salir armado, pero sin munición. Esa era la forma de resistirme que pensaba hacer (...) Esa es una de las posibilidades que yo había pensado, la fuga había sido otra. Yo no estaba en condiciones, era imposible y la otra que había pensado era eliminarme, pero sí pensé esas tres cosas”. Acta N°19 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Ramas: “Nosotros no trabajamos en Buenos Aires con Silveira, nunca estuve en Orletti, nunca lo conocí a Orletti y con Silveira fuimos de los que más colaboramos para esclarecer el caso Gelman (...) No participamos, hicimos lo imposible para que los responsables aceptaran el tema y no pudimos”. Acta N°19 acta de declaración - Tribunal de Honor.



Ramas respecto a Vázquez: “Creo que se está inmolando en este momento, porque hay cosas que está diciendo que hizo que yo estoy seguro que no las hizo, salvo que yo esté muy equivocado. La última declración que hizo me da la pauta de que se está inmolando y de que no está bien, porque creo que él no participó en esa operación”. Acta N°19 acta de declaración - Tribunal de Honor.​

Declaraciones completas de Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor

El fallo del Tribunal de Honor (así como también el Tribunal de Alzada que ratifica el fallo inicial) establece contra Vázquez una sanción con descalificación por falta gravísima. Entiende que Vázquez afectó el honor de las Fuerzas Armadas, mantiene una operación mediática brindando una versión tergiversada de los hechos, menoscabando la figura del Comandante en Jefe del Ejército (Carlos Díaz), afectando la imagen de camaradas, y violando el compromiso de reserva. Si bien consideró atenuantes la enfermedad que padecía y la presión psicológica por estar detenido también había agravantes como su rango y los años en servicio.

Además, en el fallo del Tribunal al que accedió El País, el Tribunal de honor afirma que hay una “nueva interpretación a partir del 1 de marzo de 2005” del tema derechos humanos y que la misma “ha afectado a integrantes de la Institución, con su entorno familiar y social”.



“No obstante estos factores adversos la institución, por intermedio de la capacidad negociadora de sus máximas jerarquías había obtenido gracias a la responsabilidad reconocida de todos sus integrantes, condiciones más dignas de detención”, agrega el fallo.



También destaca que “el señor Gilberto Vázquez realizó una carrera militar destacada durante su servicio activo, ocupando cargos y realizando cursos de especialización profesional en el país y en el exterior.

Ocupó diversos destinos relacionados al área de la inteligencia donde tomó conocimiento y participó de situaciones de verdadera relevancia en lso enfrentamientos y hechos del pasado violento, teniendo contactos al mas alto nivel de la Fuerza, situación que se prolongó al pasar a retiro como consecuencia de las distintas investigaciones para esclarecer los mismos.”



El Tribunal entendió que “estas circunstancias sumadas a las de su detención lo han llevado a adoptar un comportamiento autonómico, desatinado y ubicuo que es el que motiva la intervención del Tribunal.

La dignidad de la Fuerza ha quedado en cuestionamiento, mantuvo una campaña de desprestigio contra el Comandante en Jefe afectando el honor de la Institución. No actuó ponderadamente y perdió el control en su detención. Con su disfraz e hilarantes declaraciones no se respetó a sí mismo ni generó respeto alguno y no fue un buen ejemplo en esta infeliz circunstancia”, concluye el fallo.



En marzo de 2009, el juez Luis Charles condenó a 25 años de prisión por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado a los seis militares procesados en el caso Soba Mechoso: José Sande Lima, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, José Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira. Vázquez estuvo detenido en la cárcel de Domingo Arena. Según publicó El Observador hoy se encuentra con prisión domiciliaria en Rivera.