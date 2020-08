Javier García remitió a la Justicia documento sobre Tribunal de Honor de 2006

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos entregó a la presidenta de la Asamblea General del Poder Legislativo, Beatriz Argimón, una serie de documentos con actas de diferentes tribunales de honor militar.

Los documentos, que habían sido proporcionados a Familiares por el Ministerio de Defensa tras realizar un pedido de acceso a la información pública, fueron derivados a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores para su consideración, indicó la vicepresidenta.



Según publicó el diario El Observador y confirmó El País, en una de esas actas el coronel retirado Gilberto Vázquez admitió en 2006 que el Ejército uruguayo operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron posteriormente trasladados a Uruguay. Vázquez reafirmó la existencia del llamado “segundo vuelo”, un hecho que ha sido negado por diferentes jerarcas militares de la época. “Tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá”, declaró Vázquez en 2006, según muestran las actas militares en poder ahora de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

“Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”, declaró Vázquez en 2006.



“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, agregó Vázquez.

El ministro de Defensa, Javier García remitió al fiscal de Corte Jorge Díaz un documento sobre el Tribunal de Honor de 2006, emitido en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por el colectivo Familiares de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El documento refiere a "torturas" y a la existencia de un "segundo vuelo", informaron fuentes del Ministerio de Defensa a El País.

Esta tarde me comuniqué con el Fiscal de Corte por documentación que entregamos sobre Tribunal de Honor de 2006, en respuesta a un pedido de acceso a la información. Nos pusimos a la orden para ampliar info que se requiera y que pudiera estar en MDN. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 27, 2020

"Los archivos van dando una idea de cómo fue todo esto, de cómo sucedieron las cosas. Fue reafirmando lo que denunciaron las vidas y la participación institucional del Ejército en todas las órdenes, inclusive en las órdenes de desaparición forzada", indicó Elena Zaffaroni, integrante del colectivo, en el programa "La Letra Chica" de VTV Noticias.

Zaffaroni se reunió en la tarde de este jueves con la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón para entregarle los documentos a los que tuvieron acceso.



La vicepresidenta por su parte los remitió de "forma urgente", según expresó a través de su cuenta de Twitter. Los documentos, "que entienden de especial importancia", fueron derivados a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores para su consideración, agregó la vicepresidenta.

Los he remitido en forma urgente a la comisión de DDHH de la Cámara de Senadores para su consideración. — Beatriz Argimón (@beatrizargimon) August 27, 2020

"Nosotros recibimos documentación en un pendrive, no lo he leído, inmediatamente tomé la decisión de remitir el material a la Comisión de Derechos Humanos", explicó Argimón durante una entrevista con el periodista Daniel Castro (Telenoche - Canal 4).



El archivo venía acompañado de una carta "donde la organización de Familiares hablaba de que a través del mecanismo de acceso a la información pública se solicitaron determinadas actas de tribunales de honor, que ellos entendían que había material importante".



La vicepresidenta explicó que se le informó que el material sería enviado a las bancadas parlamentarias y por tanto entendió que era importante enviarlo "inmediatamente a la comisión respectiva del Parlamento", agregó.