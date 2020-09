Votación del desafuero de Manini se aplazó una semana tras pedido del Partido Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fecha para votar el desafuero del senador Guido Manini Ríos era esta tarde. Sin embargo, tras un pedido de la bancada del Partido Nacional en la noche de ayer, la instancia se pospuso una semana. Así lo informó la senadora nacionalista Carmen Asiaín en rueda de prensa este martes.

Charles Carrera, senador del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, comentó en rueda de prensa este martes que el desafuero se "estaría tratando" en un principio el próximo martes en la Comisión y el miércoles en la Cámara de Senadores.



Además, señaló que el senador Pablo Lanz, que entró como suplente de Adrián Peña, "puso sobre la mesa que el sector Ciudadanos del Partido Colorado está dispuesto a votar la solicitud de desafuero. De nueve integrantes, hay cinco que estamos a favor de votar el desafuero".



El lunes, la Mesa Coordinadora Nacional del sector del Partido Colorado Ciudadanos resolvió que votará el desafuero “por entender que están dadas las garantías para que la Justicia avance con la investigación en curso, y que el propio senador ha solicitado que se proceda de este modo”, indicaron a través de un comunicado.



La solicitud de desafuero del senador Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante del Ejército ante una confesión realizada por José Nino Gavazzo, quien reconoció que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.



En abril el senador solicitó que todos los legisladores votaran para que pudieran levantarle los fueros parlamentarios y solicitó que se hiciera "a la mayor brevedad posible", si bien al momento no se ha realizado.



Los tres senadores blancos que integran la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Asiaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy, coincidieron en sus informes que a nivel jurídico no hay méritos suficientes para acceder al desafuero.



El lunes el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que "no votar el desafuero es ser cómplice de la impunidad". Además, dijo que el partido político va a estar "del lado del desafuero porque estar del otro lado es ser cómplice".