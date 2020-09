Miranda sobre Manini Ríos: "No votar el desafuero es ser cómplice de la impunidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hizo referencia al pedido de desafuero del senador Giudo Manini Ríos: "No votar el desafuero es ser cómplice de la impunidad".

En la misma línea, expresó que el Frente Amplio va a estar "del lado del desafuero porque estar del otro lado es ser cómplice".



El exsenador y actual secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, también habló de Manini Ríos. "Hoy, nuevamente un militar no quiere comparecer ante la Justicia. Él dice que vota su desafuero, pero el resto de los partidos de la coalición no lo va a votar".



Miranda también se refirió a las actas del Tribunal de Honor al militar retirado Gilberto Vázquez realizado en 2006, cuyo contenido se conoció la semana pasada, y dijo que "no es casual que esta información salga hoy, en una verdadera campaña de aquellos que defendieron la impunidad, y hoy pretenden cargar sobre el Frente Amplio la defensa de la impunidad".



Las declaraciones fueron en una conferencia de prensa este lunes por las actas del Tribunal de Honor de 2006 que se hicieron públicas.



La solicitud de desafuero del senador Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante del Ejército ante una confesión realizada por José Nino Gavazzo, quien reconoció que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.



En abril el senador solicitó que todos los legisladores votaran para que pudieran levantarle los fueros parlamentarios y solicitó que se hiciera "a la mayor brevedad posible", si bien al momento no se ha realizado.



En la conferencia Miranda comentó que hubo un intercambio con José Bayardi, exministro de Defensa, sobre el proceso burocrático que tuvieron las actas. En ese marco, reafirmaron "el convencimiento de la actuación" de los compañeros en "esa ocasión que, de ninguna manera, en conocimiento de estos hechos iban a amparar la impunidad".



Luego, Michelini agregó: "Hay un proceso de ocultamiento. Nos han ocultado la verdad permanentemente. Tan es así que Gilberto Vázquez dice 'lo que se dice acá, queda acá' y en ningún momento le dice que no".



Asimismo, dijo: "¿Ustedes creen que (Tabaré) Vázquez hubiera ocultado que alguien lo quiere matar? ¿Ustedes creen que Azucena Berrutti iba a ocultar actas donde se dicen y se confiesan crímenes aberrantes de lesa humanidad? De ninguna manera lo vamos a aceptar. Les mostraron lo que les quisieron mostrar. Quizás tuvimos, no solo nosotros, sino la Justicia que estaba investigando el caso, la sociedad, el periodismo y los propios familiares haber pedido (la información) en ese momento y no 14 años después".

Las actas que se hicieron públicas refieren al Tribunal de Honor de 2006 y recogen declaraciones del coronel Gilberto Vázquez. En sus declaraciones, Vázquez relató que el comandante en Jefe del Ejército (no aclara si fue Carlos Díaz o su predecesor, Ángel Bertolotti) le ofreció a él y a otros militares procesados por delitos en la dictadura, asumir la autoría de un crimen, a cambio de cumplir ocho años de prisión.



Se trataba del caso de la desaparición en 1976 en Argentina de Adalberto Soba, que pertenecía al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). De acuerdo a su testimonio, el coronel retirado debía “hacerse cargo del caso Soba” junto a un grupo de exmilitares, entre ellos, Jorge Silveira, Ricardo Arab y Ernesto Ramas.



Incluso, Vázquez contó que la propuesta fue presentada luego de que el excomandante mantuviera una reunión con el entonces presidente, Tabaré Vázquez.