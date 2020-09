Martínez apuntó al PN por desafuero de Manini: "Esperemos que sean coherentes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio, señaló este miércoles en rueda de prensa con respecto a la definición del desafuero del senador Guido Manini Ríos que "la pelota hoy está en la cancha del Partido Nacional", y dijo: "Esperemos que sean coherentes con lo que en definitiva debe ser por el bien del país".

Martínez indicó que existe "la oportunidad de concretar que esto se pueda abrir, y esté el desafuero", y subrayó que "no se puede postergar indefinidamente" la definición sobre el futuro del líder de Cabildo Abierto. "La posición del Frente Amplio, la mía personal, ya se conoce. Estamos a favor del desafuero", aseguró.

Sobre la polémica generada en torno a las actas de un Tribunal de Honor de 2006, en el que el coronel (r) Gilberto Vázquez dijo que torturó y asesinó en dictadura (1973-1985), Martínez dijo que "en ese momento todavía todo lo que eran temas personales se podían no poner en las actas, por lo tanto el informe de jurídica a la ministra y al presidente no fue con el contenido de esas actas. El artículo de decisión que obligaba a que cualquier tema que implicara violación de Derechos Humanos tuviera que estar presente en cualquier acta fue posterior. Me parece que está claro", aseguró.

Además, llamó a "no desviar el tema", y consideró que lo importante es "avanzar en el cumplimiento del esclarecimiento de lo que fue una vergüenza que lamentablemente nuestro país tuvo que atravesar".